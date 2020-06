Dan gobernadores espaldarazo a Jalisco

Monterrey.- Después de la muerte de un albañil a manos de policías en Jalisco, la cual desató una serie de protestas que terminaron de manera violenta, los gobernadores de la alianza noreste-pacífico mostraron su solidaridad con el gobernador de esta entidad, Enrique Alfaro.

Los mandatarios de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Durango, Colima y Guanajuato mostraron su rechazo ante las formas de los manifestantes y agregaron que grupos afines al gobierno federal están generando estos conflictos.

"Lo que les puedo decir es que no vamos a caer en provocaciones por parte de nadie, pero a la vez tampoco vamos a permitir ser intimidados, hemos fijado nuestras posiciones en torno a la defensa del federalismo asegurando que no se vaya nunca a trastocar la soberanía d ellos estados y es una posición que tenemos los gobernadores y a final del día nos asiste la razón", señaló Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas.

"Lo sorprendente de esto es que hay actores no identificados que generan violencia, que provocan violencia, se nos hace una contradicción que por un lado se nos recite todos los días que no a la violencia y no a las confrontaciones y por otro lado se permita que grupos afines al régimen hagan este tipo de actos de vandalizar. Vamos a defendernos tanto en el terreno político como en el terreno judicial", secundó Silvano Aureoles de Michoacán.