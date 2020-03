Dan de alta a Tony Pena, el ‘paciente 0’ de Nuevo León

Luego de pasar varios días aislado en su departamento, el sampetrino Antonio “Tony” Pena Rivero fue dado de alta por su médico, por lo que se convierte en el primer caso de recuperación del COVID-19 que ocurre en la entidad.

El empresario superó la enfermedad que contrajo en España y que a su regreso lo convirtió en la primera persona que dio positivo al coronavirus en NL.

El caso de Pena fue dado a conocer el pasado 11 de marzo por la Secretaría de Salud y cumplió con 18 de cuarentena, cuatro más de los que se recomiendan.

Pena se mantuvo aislado en su departamento de Torre Sofía, en San Pedro, e insistió que en ningún momento tuvo síntomas graves.

‘‘Nunca me sentí muy mal. Siempre tenía algunos síntomas de catarro leve, de garganta un poquito de tos, un poquito mormado. Sigo un poco mormado, pero el síntoma que todavía tengo muy marcado es que no tengo olfato ni gusto, ese síntoma no se me ha quitado y se llama anosmia’’, dijo.

Entre las recomendaciones que le brindaron durante esta etapa de la enfermedad, el sampetrino manifestó que fue convivir de “lejecitos” de sus familiares.

Sin embargo, relató que ni su esposa ni sus cuatro hijos tuvieron síntomas, por lo que en su caso no fue necesario que se aplicaran pruebas.