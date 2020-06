Culpa familia a Viaken por muerte de joven; señalan negligencia

Acusan que se obligaba a empleados a exponerse a plaguicida; empresa asegura que 'no existen pruebas'

Monterrey.- Un familiar de una de las tres víctimas que murieron en la empresa Viakem (antes PYOSA) comentó que los trabajadores estaban expuestos a los químicos y sin las medidas de seguridad y protección necesarias.

En entrevista con El Horizonte, el informante, quien solicitó el anonimato por temor a represalias, indicó que "los supervisores los obligaban a meterse a un tipo de checador (cuarto o tolva), y no contaban con el equipo adecuado para entrar, ellos se metían al checador y el aspa que viene en medio no llegaba hacía abajo para que ese mismo material, que es clorfenapir, no saliera todo y se quedaran residuos pegados abajo".

"Lo que hacían es que los obligaban a meterse y con una espátula raspar para que eso saliera", comentó la fuente.

El informante agregó que una de las víctimas se había sentido mal después de que estuvo expuesto a ese químico, pues había presentado dolor de cabeza muy fuerte, por lo que fue a la enfermería a que lo revisaran, pero sólo le pusieron una inyección y lo regresaron a trabajar.

"Le pusieron una inyección y lo volvieron a mandar otra vez a trabajar, si ellos sabían que provocaba ese tipo de material, ¿por qué los obligaban a meterse ahí y con un equipo que no era debido?", señaló.

Indicó que al llegar a su casa, la víctima se sintió mal y los síntomas fueron más fuertes, por lo que lo llevaron a la Clínica 43, pero ahí lo querían incapacitar, pues les señalaban que era sospechoso de COVID-19.

El fin de semana trascendió que 30 trabajadores de la empresa Viakem resultaron intoxicados al exponerse a químicos tóxicos, de esos empleados, tres perdieron la vida y 27 fueron hospitalizados.

Ante este caso, las autoridades estatales y federales clausuraron la fábrica e iniciaron una investigación de los hechos.

Empresa rechaza intoxicación por plaguicidas

A pesar de que el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, dio a conocer que la muerte de tres personas e intoxicación de otras 27 fue debido a un plaguicida, la empresa Viakem ha señalado que no se ha comprobado que la muerte tenga relación con la actividad laboral en la empresa.

Por medio de un comunicado, la firma se deslinda del caso y pide no generar especulaciones, esto a pesar de que las autoridades estatales y federales clausuraron la planta y abrieron carpetas de investigación sobre los hechos.