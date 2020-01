¡Cuidado!, regresan hoy a clases más de un millón de estudiantes

Las vacaciones navideñas terminaron para más de 1 millón 059,000 estudiantes, así como para 48,624 docentes, en la entidad, por lo que tendrán que regresar a las aulas para reanudar el ciclo escolar 2019-2020.

Con el arranque de clases, se espera que las calles y avenidas de la metrópoli se vean abarrotadas, debido a una mayor presencia de automóviles.

Los alumnos regresan aún con el horario de invierno, que empezó el pasado 19 de noviembre y que terminará hasta el 17 de febrero de 2020.

En el caso de los jardines de niños a cargo del estado y de la federación, el horario para el turno matutino es de 9:00 a 12:00 horas y el vespertino de las 14:00 a las 17:00 horas.

Para las primarias estatales, la hora de ingreso por la mañana es a las 8:00, y la salida a las 12:30 horas, mientras que en el turno el vespertino la entrada es a las 13:00 horas y el cierre de clases es a las 17:30 horas.

Este miércoles los pequeños regresan con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 20, siendo por la mañana cuando se deje sentir más el frío.

Lo que resta del invierno, que se presentará en parte del ciclo escolar 2019-2020, hará que los alumnos vivan un frío poco intenso, pues durante las mañanas se estarán presentando temperaturas mínimas de entre los 7 y 13 grados, mientras que las máximas estarán entre los 18 y 27 grados.

La meteoróloga María del Rayo Rivera señaló que el frío no se presentará condiciones extremas, pues la masa de los sistemas frontales que están descendiendo viene seca y no trae precipitación, por lo que no provocaría un frío más intenso.