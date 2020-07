Realiza fiesta hermano de titular de Salud en NL

Monterrey.- Mientras con los ciudadanos y negocios, el titular de la Secretaría de Salud, Manuel de O Cavazos mantiene mano dura, con sus allegados no, pues uno de sus familiares hizo caso omiso a sus "recomendaciones" contra el Covid.

En redes sociales se hizo viral un video en el que Óscar de la O, realizó una fiesta, sin importar que su hermano, el secretario de Salud de Nuevo León, ha considerado como irresponsable que se realicen estas reuniones, e incluso ha ordenado restricciones a la movilidad para evitar la propagación del coronavirus.

En el material audiovisual, fechado el pasado 12 de julio, se puede observar una casa adornada con globos y varias personas dentro de ella, inclusive se ve como una de ellas abraza al cumpleañero, al final del video, el hermano menor del secretario de Salud agradece por las muestras de cariño y manda un mensaje a quienes no pudieron asistir al festejo.

Ante esto, el funcionario estatal Manuel de la O Cavazos, indicó que fue un error lo que hizo su hermano y dio a conocer que ya lo "regañó" por haber hecho caso omiso a sus indicaciones.

"Efectivamente me di cuenta, yo desconocía del cumpleaños de mi hermano y qué hizo una caravana, es mi hermano menor, ya le llame, lo regañe como hermano mayor, como secretario de Salud y como médico.

"Me pidió disculpas y le pide una disculpa a toda la sociedad, cometió un error, es humano, me prometió que no va a volver a suceder, y bueno pues se equivocó", indicó en conferencia de prensa Manuel de la O Cavazos.

Sin existir prueba del regaño, el funcionario estatal dijo que aunque sea su familia, tiene que ser estricto, pues nadie tiene permitido hacer este tipo de eventos.

"Le hablé duro, aunque sea mi hermano él tiene que predicar con el ejemplo, todos, nadie tenemos permiso para hacer eso, nadie de mi familia tiene permiso, así que vamos a seguir fomentando todas las acciones de prevención de forma dura, estricta", agregó De la O Cavazos.

Ante esta situación, Luis Gerardo Treviño, de Fortaleza Ciudadana, indicó que siempre hay un "pariente incomodo" en la familia y que estuvo muy mal que hicieran caso omiso a las indicaciones de salud.

"No hay congruencia entre lo que dice el hermano que es funcionario y lo que está haciendo el muchacho este... El encargado del sistema de Salud en el estado no ha podido convencer ni siquiera a su familia", comentó el activista.