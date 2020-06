Cuestionan documentos de doctorado de Samuel García

Monterrey.- A través de redes sociales, el Senador Samuel García "presumió" sus dos doctorados a través de sus redes sociales, sin embargo, una usuaria de las redes sociales comenzó a cuestionar la veracidad de los documentos.

"El primer doctorado en Política Publica fue en la EGAP del ITESM, de ahí salió mi primer libro del caso NL. El segundo fue en la Universidad ITAC, única que tiene doctorado en Derecho Fiscal en el norte de México, y de ahí salió el segundo para México.

Luego de esa publicación un usuario compartió en Twitter las imágenes de los documentos que compartió el senador y señaló que había algunas irregularidades en ellos, como la discrepancia en las firmas, pues en los dos documentos del doctorado, aparecen firmas diferentes del rector de la universidad ITAC.

Ante esta situación, el senador respondió y dijo que no se había percatado del error, pero señaló que el documento solo era un reconocimiento.

"Resulta que en un documento que no es ni el título ni el kardex, pero sí un reconocimiento que me da la universidad el doctor José Cubillas que es el director de la institución no coincide su forma con la firma del título... y luego me hacen ver que es más bien la del vicerrector Roberto Elias Hernández pero con otro nombre, no sé porqué haya sucedido esto quiero pensar y se lo pueden preguntar a la institución... es un simple reconocimiento esto no tiene tema de legalidad. "Para quienes quieren preguntar ahí están los datos de la universidad, tiene registro en la SEP", mencionó el Senador mediante un video en redes sociales.