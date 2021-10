Iniciará proceso para cubrir vacantes del Sistema Estatal Anticorrupción

NUEVO LEÓN.- La Comisión Anticorrupción del Congreso dio a conocer que a partir de la próxima semana iniciarán el proceso para cubrir las vacantes y el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) opere de manera al 100% con el total de sus integrantes.

Y es que, desde hace meses, diversos comités del SEA como el de Participación Ciudadana, están incompletos.

El presidente de la Comisión Anticorrupción, Luis Susarrey, señaló que el proceso podría tardar alrededor de 10 meses y para este de pedirá apoyo a organizaciones de la sociedad civil, a las cámaras empresariales e las instituciones educativas.

“Que nos apoyen para elaborar la lista de requisitos siempre y cuando estos no contravengan ley y que esto garantice que las personas que lleguen no tengan nexos con algún partido político o un interés particular que pueda afectar la imparcialidad o el desarrollo de las funciones del sistema”, mencionó el legislador.

Agregó que se debe iniciar nombrando un Comité de Acompañamiento y dando a conocer una convocatoria pública para quienes tengan experiencia en el tema de inscriban.

Asimismo, indicó que este comité podría estar listo en diciembre de este año.

Tras avanzar con los nombramientos de los comités, y sería en septiembre cuando se conforme el Comité Coordinador del SEA.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado