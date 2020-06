Critican activistas 'soborno COVID'; escándalo hace dudar de cifras

Monterrey.- Ante el ´´Soborno COVID´´, que una familia dio a conocer ayer, organizaciones no gubernamentales señalaron que estos hechos deben investigarse, pues pudiera tratarse de corrupción para asignarse recursos públicos.

El Horizonte publicó ayer que una familia de General Terán acusó al médico José Luis Sánchez Silva, del hospital privado La Carlota, de ofrecerles $50,000 pesos a cambio de aceptar inscribir a su mamá como paciente COVID-19, sin serlo.

Al respecto, el líder de Vertebra, Gilberto Marcos, calificó como "perversa" esta situación y coincidió que se debe dar una investigación para poder dar con los responsables.

Marcos agregó que también habría que investigar quién facilita el dinero al médico para hacer el ofrecimiento.

Flores Benavides abundó que lo primero que se tiene que aclarar es cuál es el interés de ofrecer dinero.

El secretario de Salud del estado, Manuel de la O, afirmó que entabló comunicación con el director de La Carlota, Ismael Castillo, quien negó que hubiera algún tipo de soborno para registrar un caso COVID-19, cuando éste no fuera.

Agregó que ´´hay que presentar pruebas para este tipo de acusaciones´´.

"Me he enterado a través de las redes sociales que mencionan que algunos pacientes se les ofrece un pago para que digan que tienen COVID-19, y aquí quiero decirles que hace un rato hablé con un doctor de la Universidad de Montemorelos y le dije ´platícame que sucedió´ y me dice: ´doctor, es falso´´´, explicó el encargado de la salud de Nuevo León. "Hablé con el rector de la Universidad de Montemorelos, el maestro Ismael; es falso ya investigué´´, agregó.