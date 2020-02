Crítica Índira Kempis apatía ante feminicidos

Legisladores deberían dar la cara y no lo hacen; AMLO no ha sabido enfrentar crisis de feminicidios

Debido a la falta de atención de parte del Estado Mexicano ante la ola de violencia registrada en múltiples feminicidios, la senadora de Movimiento Ciudadano por Nuevo León Indira Kempis, exigió a sus compañeras legisladoras exigir justicia.

Al estar con empresarios dialogando sobre energías renovables en el Club Industrial, la Congresista hizo énfasis en que hay que pedir resultados al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Detallando que como mujeres: "Nos están matando y lo digo como mujer y senadora, y lamento que mis compañeras legisladoras no vean lo que suceda y no exijan resultados al presidente, quien no se ha responsabilizado de esta ola de violencia".

"Es una pena y una tristeza que las autoridades en lugar de responder como el Estado que es con responsabilidad a sabiendas de que quienes tenemos un cargo público tendríamos que estar dando la cara".

Kempis calificó como una actitud irresponsable la forma en que las autoridades han abordado está crisis de inseguridad, por lo que enfatizó se deben impulsar políticas públicas preventivas.

"Me parece una irresponsabilidad la manera en que las autoridades están manejando cada uno de estos casos y creo que ahí las mujeres tenemos mucho que decir que nuestra voz sea escuchada y no esperemos a ver muertas en la calle o en las casas, tenemos que hacer políticas públicas preventivas, otra vez anticiparnos; datos hay, información, instituciones, presupuestos ya los tenemos no estamos inventando otra realidad.

"Cuando no se usan o se usan de una forma irresponsable pasa lo que pasa que es una crisis que hoy el presidente no sabe atender, que no tiene empatía y que los caso de la Ciudad de México que son los caos que más se ha escuchado, pero Nuevo León no se escapa, no salen a dar la cara y no son empáticos con esta situación".

Destacó que la impunidad y la corrupción son factores determinantes que deben ser erradicados ante el incremento de feminicidios en todo México.