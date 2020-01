Critica diputado federal atención a extranjeros.

El diputado federal Martín López Cisneros criticó la manera en la que va a funcionar el Insabi, esto debido que según explicó, no va a alcanzar el dinero para poder pagar dicho programa, toda vez que se pretende brindar atención tanto a mexicanos como a extranjeros.

López Cisneros señaló que la manera como se pretende manejar el Insabi causará problemas debido a que no se va tener el dinero suficiente para brindar las atenciones.

Dijo además que se tiene primero que esclarecer las reglas de operación del Insabi, para que los usuarios sepan realmente qué es lo que van a tener de beneficios como se hacía con el seguro popular.

"Lo que nosotros estamos buscando un exhortando a morena, que es la mayoría en el congreso, que de manera urgente fr implementen las reglas de operación, que no existen, nosotros estamos en toda la disposición como partido acción nacional, nosotros estuvimos en contra de esta implementación, creemos que el programa del seguro popular estaba trabajando bien aún y con algunas deficiencias que se podían cambiar se podía perfeccionar y no sólo lo decimos como partido acción nacional, si no que organismos internacionales así lo establecieron y lo que estamos buscando es que de manera inmediata, que morena que tiene la mayoría en el congreso se establezcan las reglas de operación". Informó López Cisneros.

Informó que la atención a mexicanos y extranjeros incrementará de manera dramática el déficit que tenemos en materia hospitalaria y de atención médica pues elevará los costos.

"El gobierno no tendrá la capacidad económica ni logística para hacer frente a la implementación del Insabi,la parte más cuestionable está relacionada con forma con la que se pretende financiar la operación del nuevo instituto" menciono el funcionario federal.

Cómo se informó en su oportunidad, el diputado Hernán Salinas informó que los 40 mil millones, con los que de pretende financiar el Insabi, vienen del fondo de atención para enfermedades catastróficas, lo cual no alcanzará para el financiamientos del Insabi.