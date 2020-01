Creyó que aún tenía Seguro Popular y se llevó un chasco

Una mujer de nombre Santa Martínez Hernández, acudió al Hospital Infantil de Niños, en Nuevo Repueblo, para actualizar el Seguro Popular de ella y de su hijo, con el cual creyó aún contaba, pues el menor tenía una cita el próximo 18 de enero, pero al llegar a la clínica se llevó una sorpresa al enterarse que el Seguro Popular ya no existía.

"Tenía que actualizar el seguro porque ya se iba a vencer y pues me preocupe fui al hospital infantil y cuando llegue me dijeron ya no existe seguro, me dijeron que ya no había seguro popular y nada más me dijeron que fuera rumbo a Garza Sada pero no me explicaron bien, me dijeron pero ahorita ya el seguro no existe, quitaron ese seguro", comentó la ex afiliada.

Santa Martínez, fue quien vivió esta situación el pasado 23 de diciembre, pero este no fue el único problema que la agobió, pues la exafiliada del Seguro Popular padece artritis reumatoide y ya necesita de sus medicamentos.

"Necesito los medicamentos porque estaba en tratamiento, ahorita estoy tomando pastillas que estoy comprando, las compró cada 15 días y sin esas pastillas yo no puedo estar pero me dicen también que me causan daño en el riñón porque no es especialmente para el problema que tengo, es un calmante nada más.

"Yo tengo artritis reumatoide, me preocupa el Seguro Popular porque con ese iba al Universitario y sacaba mi cita y con ese seguro no me cobran nada y pues ahora que ya no existe estoy preocupada que voy a hacer con eso", mencionó Santa.

La mujer mencionó que solo le queda esperar a ver que le dicen sobre el nuevo seguro, pero cree que será más complicada la atención con el nuevo.

"Este nuevo seguro no es justo porque imagínese somos muchos, no nos van a atender como en el seguro (popular) no es lo mismo yo digo, si de por si en el seguro ya se complica mucho, ahora se va a complicar más", dijo la afectada.