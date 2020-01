Crece la violencia de género;Aldo Fasci

Para combatir los feminicidios se tienen que combatir desde la raíz que es la violencia de género, ya que si no se entiende la raíz no se va a poder entender el tema de los feminicidios en Nuevo León, según lo explicó el secretario de seguridad pública Aldo Fasci Zuazua

Aldo Fasci informó que donde a aumentado de manera alarmante la violencia de género es en el centro de Monterrey, pese a que no viven parejas, las que acuden de visita al primer cuadro de Monterrey, el hombre termina golpeando a su esposa o pareja sentimental.

"El tema de feminicidios tenemos que empezar desde la raíz que es la violencia de género, entonces si no entendemos la raíz, pues no vamos a arreglar los feminicidios, mientras no hagamos todo un programa contra la violencia de género que es no nada más de la policía, es de educación es de cultura, es de mil cosas que tenemos que hacer para ir eliminando eso, la violencia de género está creciendo, es la realizada, porcentualmente bajó uno, no bajo nada, estamos mal y luego los feminicidios, respecto al 2018 nos fue muy mal pero el 2017 estábamos peor, y son demasiados, ahí no hay que ver los números, hay que ver la realidad en la calle". Informó Fasci Zuazua.

Explicó que tienen que generar la política pública es decir, lo que tiene que hacer entre todos, señalando que todos los viernes ven el tema de violencia de genero en la mesa de seguridad, y ahí se revisa que va a hacer desarrollo social y otras dependencias, donde se ven polígonos específicos.

Manifestó que hay un programa muy importante en la alianza real y ya está en marcha, en la independencia, en Escobedo que es donde hay focos rojos en cuanto a la violencia.