Crece consumo de drogas en NL; narcomenudeo sube 36% en ¡sólo un año!

Muy lejos quedó la idea de que Monterrey sólo era una ciudad de paso de la droga: ahora también es consumidora, y mucho; además, el consumo crece a paso veloz.

Al menos eso evidencia el disparo de denuncias contra narcomenudistas, las cuales crecieron casi 40 % de un año a otro.

Esto se suma al problema de las nuevas drogas que se abren paso en el mercado con mucha fuerza, como lo es el "cristal", que ya es el estupefaciente más vendido en el estado, por encima de la mariguana, debido a su bajo costo, pues una dosis se cotiza en apenas $20.

Esta droga es sumamente peligrosa y adictiva pues puede acabar con una vida en sólo 6 meses. Sin embargo, su consumo va en rápido aumento: En el apartado "delitos contra la salud: narcomenudeo", la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJ) indica que en 2019 se registraron 3,485 denuncias de venta de drogas lo cual representa un 36.86 % más que en el 2018 cuando fueron 2,547 es decir, un diferencial de 938 casos.

En el reporte que contiene las cifras de delitos registradas por mes se tiene que en enero del 2019, se registraron 240 denuncias; en febrero 227; en marzo 276; en abril 260; en mayo 280; en junio 310; en julio 421; en agosto 313; en septiembre 306; en octubre 319; en noviembre 279 y en diciembre 254 de los llamados "delitos contra la salud", es decir, venta de droga en colonias.

"Ya hay familias completas metidas en esto; hay muchísimos jóvenes que los estamos perdiendo porque se sigue actuando con un criterio de que es un crimen cuando ya en este caso viene a ser un problema de salud.

"Por el lado de la criminalidad, el mercado de los carteles están peleándose el área y ya se ha generalizado muchísimo el consumo y la distribución, los mapas de focalización del problema ya han sido ya rebasados por la delincuencia organizada y se han ido extendiendo", alertó el Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Julio César Puente Ledezma.

El Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas de la Secretaría de Salud federal señala en su informe del segundo semestre del 2018 que las drogas ilícitas de mayor consumo entre los pacientes que ingresan a tratamiento en los Centros de Integración Juvenil Nuevo León son mariguana, 86 %; cocaína, 43 %, crack, 37 % y cristal; es decir, esas proporciones fueron los que manifestaron usar esas drogas.

De acuerdo al reporte, los grupos de edad de inicio del consumo de drogas ilícitas en Nuevo León son 36 % de 10 a 14 años; 45 % de 15 a 19 años; 8 % de 20 a 24 años y 3 % de 25 a 29, lo que muestra que quienes mayormente inician el consumo de drogas ilícitas son los menores de edad.

El pasado lunes, El Horizonte dio a conocer que la venta y consumo de la mentafetamina "cristal"se ha disparado en varios "cientos por cientos"y que han aumentado la cantidad de personas que ingresan a los centros de adicciones por este motivo.

La integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Patricia Liliana Cerda Pérez, experta en temas de seguridad,apunto que el narcomenudeo es un mercado que crece conforme la demanda y refleja problemas que dejaron de atenderse.

"No estamos atendiendo el tema de los jóvenes porque son fundamentalmente los que consumen la droga a más temprana edad, qué está pasando, cómo estamos perfilando el tema de educación en familia, educación para la salud o si no hay familia cómo prevenir que estos jóvenes eviten caer el tema de las adicciones, cómo los rescatamos también para que no formen parte de las filas de la criminalidad.

"Es un replanteamiento profundo que tendríamos qué hacemos como sociedad, y creo que las políticas sociales deberían estar enfocadas a los jóvenes hombres y mujeres, para que no vendan las drogas pero también para que no las consuman", indicó Patricia Liliana.

