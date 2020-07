Covid 'truena' más pequeños negocios

Monterrey.- Los problemas económicos por la pandemia del Covid-19 ya han pegado a los negocios locales y han causado que algunos pequeños negocios, principalmente familiares, cierren definitivamente o por tiempo indefinido.

Un ejemplo de esto es "Antojo Culichi", un negocio de snacks ubicado en la avenida del Estado, en el municipio de Monterrey.

En sus redes sociales, el establecimiento anunció que sería hasta el pasado domingo 5 de julio que estarían abiertas sus puertas al publico pues la difícil situación por la pandemia los llevó a cerrar.

"Antojo Culichi estará operando hasta el domingo 5 de julio 2020. Con mucha tristeza esta y muchas pequeñas empresas nos vemos en la necesidad de cerrar definitivamente, ya que las condiciones para mantenernos operando se ven truncadas", se lee en una publicación en Facebook.

Otro negocio de comida que tuvo que cerrar fue el restaurante "Yulia", ubicado en la avenida Garza Sada.

Mediante una publicación en Facebook, la dueña del lugar indicó que era una difícil situación, pero mencionó que esperaba volver más fuerte.

"Decidida a hacer lo mejor y siguiendo mis sueños, el compromiso con ustedes y conmigo misma está de pie, la historia continua, las ideas resurgen, mis manos temblando, pero siguen escribiendo, y hoy anuncian que he decido cerrar las puertas.

"No permitiré que mi pasión se apague, son cinco años que he compartido este espacio y he cocinado para ustedes; hoy lo seguiré haciendo, mi libreta se llena de anotaciones, tengo que renovarme, quiero ser más fuerte para cuando regrese", escribió la dueña en su publicación.

Otro ejemplo de la difícil situación por las medidas excesivas del estado, es el establecimiento "Muebles Rústicos El Encino", ubicado desde hace 12 años en la zona de Los Cavazos, sobre la Carretera Nacional.

Ante el desplome de sus ventas, los dueños ya no pudieron pagar los $20,000 pesos mensuales de renta de dos locales y desde el pasado fin de semana empezaron a desalojarlos.

Hace más de 20 días, el municipio de Santiago les permitió operar, pero nuevamente cerraron este fin de semana por ordenes del estado por lo cual ya decidieron abandonar el local.

En la zona se observaron más locales solos y, según dijeron los renteros, es por el mismo motivo.

La Canirac en Nuevo León estima que entre abril y mayo, al realizar el paro de actividades por la pandemia, ya habían registrado la baja de 3,000 restaurantes, pero al 15 de junio señaló que quizá cerraron 500 más y con las nuevas restricciones que tomó Salud para los restaurantes los fines de semana van a "tronar" entre 200 ó 300 más.