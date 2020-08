Estrategia contra COVID en NL es equivocada: experto

“Hay medidas tan ilógicas, piensan que la gente sólo se contagia el fin de semana, pero entre semana no, como si hubiera diferencia en que la gente fuera a restaurante en fin de semana o entre semana.

“No se debe cerrar la actividad económica porque eso nos está causando mucha malestar a la sociedad con la pérdida de empleos y de ingresos”, afirmó.

Además, el experto señaló que lo más absurdo radica en cerrar espacios donde la gente se ejercita y fortalece su sistema inmunológico.

También indicó que no se ha resuelto la falta de disponibilidad del transporte público para evitar aglomeraciones.

“Son contradicciones que no se entienden, cierran los parques para que la gente no vaya a hacer ejercicio, cuando es conocido que el virus es peligroso en espacios cerrados, no en abiertos; es algo totalmente absurdo restringir los horarios.

“Lo más fácil es hacer declaraciones y lo más difícil es ponerse a trabajar, ver los ejemplos que han seguido en otras partes, donde han bajado sus contagios porque se trabaja, no es nada más irse a sentar en un rueda de prensa todos los días y decir ‘no salgan’”, expresó.