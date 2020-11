Hay 300 inscritos para vacuna china contra Covid en NL

Monterrey.- Aunque ayer la Secretaría de Salud manifestó que se encontraba en la búsqueda de voluntarios para la aplicación de la vacuna china del laboratorio CanSino, esta tarde dijo que ya hay 300 personas inscritas para el estudio.

Manuel de la O Cavazos, titular de la dependencia explicó que éstas dosis ya se encuentran en fase 3, por lo que vienen con un gran avance y en los pacientes en los que se probó en las fases 1 y 2 no se tuvieron efectos adversos.

"Ya esta autorizado por Cofepris". "Ya hay pacientes anotados, van 300 personas que ya van inscritas en la aplicación de esta vacuna, vamos a necesitar 1,000, obviamente es una vacuna que se aplica y durante todo el tiempo se le va a dar seguimiento en un año, que no tengan un efecto adverso" indicó el funcionario.

Al ser cuestionado acerca de si ve difícil poder reunir la cifra de voluntarios, De la O se mostró confiado en que la población participará.

"A unos pacientes será un placebo y otros pacientes recibirán el estudio para que Nuevo León pueda acceder a esas vacunas y a otras, hoy necesitamos una vacuna", expuso.

Así mismo recordó que entre los requisitos para ser candidato a la aplicación de la vacuna se debe contar con la mayoría de edad, no tener bajas defensas, no consumir otros medicamentos, no padecer trastornos neurológicos, si son mujeres no deben estar embarazadas, lactando y sin intención de procrear en los próximos 12 meses y no padecer enfermedades crónicas descontroladas.