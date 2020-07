Colocarán termoportero en Ecovía y Metro

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- Para verificar el estado de salud de los usuarios de la Ecovía y Metro, el estado colocará un aparato denominado "termoportero" a la entrada de las estaciones, con el cual se medirá la temperatura y se despachará gel antibacterial para la limpieza de las manos.

El dispositivo fue presentado este jueves por las autoridades con el que aseguran se dará mayor seguridad y confianza a la población, pues este evitará que ingresen personas con síntomas de Covid-19 como es la fiebre.

Este "termoportero" funciona con un termómetro infrarrojo que revisará la temperatura de los usuarios ya sea a través de la frente o manos y lanzará una alerta cuando detecte que alguien supera los grados normales.

"Ahí te dice que no puede entrar, es un sensor infrarrojo hoy en día se ha hecho mucha polémica que quema a las neuronas pero no es así, es un receptor y censa la temperatura, esto va a decir con seguridad si tiene o no temperatura", explicó el experto en la rueda diaria de salud.