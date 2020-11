Descartan restringir venta de cerveza en NL

Monterrey.- La Secretaría de Salud en el estado de Nuevo León descartó la aplicación de la ley seca.

Manuel de la O Cavazos, titular de esa dependencia, mencionó que no habrá tal restricción, pues reconoció que de aplicarse, se registrarán compras de pánico que derivarán en amontonamientos en los comercios.

"No hay ley seca, es conveniente informarlo a la población, no habrá ley seca, porque luego ocurren compras de pánico y eso nos emproblema más la situación, porque se concentran muchas personas comprando cerveza o algunas otras bebidas alcohólicas, no habrá ley seca en el estado de Nuevo León", mencionó el secretario.