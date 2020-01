Coronavirus es descartado en NL... pero están preparándose por si llega

Las autoridades estatales de Salud y el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León descartaron que existan casos de coronavirus en nuestro estado, pero advirtieron que es posible que sí llegue, y ante eso mostraron imágenes de la infraestructura que el Hospital Universitario tiene en Urgencias y en el área de Terapia para atender una posible contingencia.

En conferencia de prensa, rechazaron que haya casos de pacientes en hospitales públicos y privados.

"En Nuevo León no hemos tenido ningún caso de coronavirus. Con la gran movilidad que tenemos en nuestro país es posible que llegue el coronavirus y aprovecho esta entrevista para decirles que no existe ningún riesgo por comer comida china, no existe ningún riesgo por estar en contacto con personas con rasgos asiáticos", dijo el secretario de Salud, Manuel de la O.

Y reafirmó que no hay casos ni en hospitales públicos ni privados, pero reconoció que en un nosocomio particular hace días hubo la sospecha de una mujer de 54 años de edad que estuvo en China y que manifestó fiebre, tos y náuseas, pero ya se descartó y será dada de alta.

En tanto, el rector de la UANL, Rogelio Garza Rivera, descartó, por ahora, el peligro en la entidad, pero aclaró que están preparados para " lo peor".

"Hay que esperar lo mejor que no se presente ningún caso, pero estamos preparados para lo peor".

"La Universidad ha realizado una serie de medidas de contingencia para dar seguridad a la población de que estamos preparados para atender en cualquier caso que se pudiera presentar en nuestra entidad o en la región", sostuvo.

En la conferencia, mostraron un video donde detallan las áreas que el Hospital Universitario ya habilitó ante una posible contingencia.

Las autoridades estatales garantizaron que también están listos en el Hospital Metropolitano y en todos los hospitales privados.