Contra San Pedro: Regidores denunciarán por contratar policías de manera ilegal

Al considerar que la contratación de 100 policías de San Pedro por parte de una empresa externa y "brincándose" procesos y normativas es un riesgo para la población, regidores de esa ciudad anunciaron que procederán penalmente contra la administración del alcalde Miguel Treviño.

Los ediles Brenda Tafich y Ernesto Chapa cuestionaron las acciones del gobierno municipal y aseguraron que el caso lo llevarán ante la Fiscalía Anticorrupción y tomarán como fundamento las conclusiones de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

"El tema aquí es que con la seguridad no se juega. ¿En manos de quién estamos dejando la seguridad? Esta contratación debió haberse hecho por medio del departamento de recursos humanos y se brincaron la ley, esto nos deja en un riesgo de que la policía ahorita se puede infiltrar, no es del todo confiable y más por el cómo se realizó este proceso de contratación", indicó Brenda Tafich.

Luego de que ayer El Horizonte publicó que la ASE hizo observaciones a la administración de Treviño por la selección y reclutamiento de elementos mediante una empresa externa y no a través de la Secretaría de Administración, como marca el reglamento del propio municipio, los regidores señalaron que no se quedarán con los brazos cruzados porque se pone en riesgo la seguridad de todos los ciudadanos.

Como presidenta de la Comisión de la Contraloría, Brenda Tafich señaló que promoverá una acción penal.

"Voy a pedir que se abra una carpeta de investigación a esta situación, que me expliquen el por qué se hizo de manera directa, por qué esta empresa, cuál es la justificación de que no lo hizo el departamento de Recursos Humanos y de ser necesario llevarlo a la Fiscalía Anticorrupción", afirmó Tafich.

Por su parte, el regidor Ernesto Chapa, también del Partido Acción Nacional, puntualizó que el alcalde Miguel Treviño suele hacer este tipo de prácticas en los contratos y más cuando se trata de seguridad, pero indicó que eso viola las leyes y normativas del propio municipio.

"Ya hemos levantado la voz en cabildo en cuanto a las asignaciones directas que las manejan con el pretexto de que es cuestión de seguridad, pero precisamente porque es cuestión de seguridad es que no se debe hacer este tipo de acciones en estos rubros.

"Es la forma de que ellos lo hicieron, a nosotros nos pasan nada más, bueno, de hecho ni nos la pasaron en adquisiciones, pasó con ese pretexto", recalcó Chapa.

Mauricio Fernández, ex alcalde de San Pedro, cuestionó la contratación "riesgosa" de 100 cadetes y aseveró que se dio mediante una empresa "patito" y que ahora no se sabe para quién trabajan esos policías.

El también candidato del PAN a la alcaldía de San Pedro resaltó que los problemas que se han generado en seguridad pueden deberse a esa contratación y a que el municipio dejó ir a militares que estaban asignados al municipio.

Desgraciadamente se dan estas contrataciones irregulares en el tema más complicado de San Pedro, que es el de seguridad... A mí se me hace inconcebible que se hayan contratado 100 policías a través de una empresa patito. Se van los soldados y ahora contratan a una empresa patito para meter a elementos que no tienen idea de dónde vienen, ni quiénes son, si son buenos, son malos, para quién trabajan, con qué recomendación, francamente yo no lo entiendo.