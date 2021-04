Continuará Karina Barrón con camiones de gestoría móvil

Monterrey, Nuevo León.- La abanderada del PRI y que lleva ocho meses de embarazo, afirmó que continuará con el apoyo para los ciudadanos de Monterrey con su proyecto que lleva consultas médicas sin costo a las colonias que lo soliciten.

"Desde la primera vez que tuve la oportunidad de ser diputada, lo que me caracteriza que siempre he trabajado de la mano con los ciudadanos de mi distrito, he regresado y voy a seguir con mis camiones de gestoría móvil donde damos atención médica, sicológica, legal, asesorías y becas", explicó Barrón Perales.