Continuará Estado con vacunación para personal de salud este jueves; habrá única sede

Monterrey.- Después de vacunar al personal de salud de la red IRAG, ahora la Secretaría de Salud del Estado continuará con los médicos que no pertenecen a este grupo.

En la rueda de prensa de actualización, Consuelo Treviño, subsecretaria de Control y Prevención de Enfermedades, anunció que la inmunización se retomará el jueves 6 de mayo , teniendo como única sede el Hospital Regional de Alta Especialidad.

"A partir de este jueves 6 de mayo se continuará la vacunación a los profesionales de la salud que se inscribieron en la plataforma estatal, que no manejan directamente a pacientes internados con Covid, por eso dice hospitales públicos y privados no IRAG, que significa que no manejan infecciones agudas graves parecidas o sospechosas a Covid", señaló.