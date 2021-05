Construyó Línea 12 de CDMX y ahora descubren que le dejó este 'detallito' a Línea 3 de Nuevo León

Monterrey.- La recién inaugurada Línea 3 del Metro cuenta con defectos en la capacidad eléctrica, lo cual la limita para operar con una mayor capacidad y para remediar esa “falla” se necesitan $800 millones de pesos.

De acuerdo con empleados de Metrorrey, la responsable de este desperfecto es la empresa francesa Alstom, una de las firmas que también participó en la hoy trágica Línea 12 de la CDMX, como ayer reveló El Horizonte en exclusiva.

Actualmente, la nueva Línea 3 de Monterrey sólo opera con cuatro convoyes de vagones al día, cuando tiene capacidad para siete, pero no podrá tenerlos ahora porque las subestaciones eléctricas no tienen potencia y corren el riesgo de “tronar”.

De hecho, tal situación ya ocurrió el pasado 8 de marzo, nueve días después de que fue inaugurada; en tal fecha, Metrorrey cerró todas las estaciones media hora porque al echar a andar siete vagones, la red se saturó y tronó, señaló la fuente.

Lo peor, según expertos en electromecánica de la dependencia, para corregir las fallas se necesitan unos $800 millones de pesos, que son adicionales a los $9,439 millones que ya costó la obra.

“Aquí el punto es que las subestaciones no están a tono, o sea no tienen la capacidad ni la resistencia, no la tienen, se quedaron cortos y se apresuraron a meterla, así al chaleco”, expresó un trabajador de Metrorrey.