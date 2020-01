Consejos prácticos para actuar en caso de tiroteo

A diferencia de los simulacros contra incendios y terremotos, la práctica para saber cómo actuar ante un tiroteo es deficiente o nula, por lo que estos protocolos no deberían de dejar de implementarse ante la realidad que se vive actualmente, señalaron expertos en seguridad.

Y es que este 2020 inició en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con balaceras luego de que en redes sociales se reportaron diversos enfrentamientos entre sicarios y policías estatales, donde incluso clientes tuvieron que permanecer resguardados dentro de una tienda de autoservicio.

A ello se suma algunos tiroteos en ciudades de Texas en Estados Unidos, lugares en los que muchos regiomontanos acostumbran ir de 'shopping', pero que también representaría un riesgo a su integridad, señala el consultor en seguridad Max Morales.

Ante el eventual riesgo de estar en el lugar equivocado especialistas consultados por El Horizonte dieron una serie de recomendaciones para saber qué hacer en uno de estos indeseables episodios.

En caso de encontrarse ante un tirador activo o incluso de varios atacantes, los ciudadanos deben estar atentos y practicar las recomendaciones que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte, señala Morales.

Generalmente las instrucciones son que las personas corran en caso de tener la posibilidad para huir de la zona de riesgo.

En caso de no poder huir se recomienda esconderse detrás de algún lugar seguro o resistente y permanecer totalmente en silencio y con teléfono celular apagado para no llamar la atención de los gatilleros y así no puedan ubicarlo.

De no tener opción y estar frente a un pistolero las personas pueden pelear haciendo uso de cualquier objeto que encuentren con el objetivo principal de distraer al atacante y posteriormente poder huir, indicó el especialista.

Dependiendo de la circunstancia y de dónde se encuentra el atacante es cuando se va a decidir si se corre se esconde o se pelea para que sea de una forma lo más segura posible.

"El mayor error es pensar que esto no me va a pasar por el contrario todos estamos expuestos a que no suceda estamos viviendo unos momentos de locura donde las personas llegan a realizar este tipo de atrocidades¬∑, indicó el especialista.

Señaló que dentro de los errores principales para ser blanco fácil es estar distraídos en el teléfono y no prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor.