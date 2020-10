Recibe regio la vacuna Covid: 'No tuve miedo'; prueba primeras dosis

Monterrey.- Con siete años fuera de su país, Daniel Sierra González es el primer mexicano que se ofreció como voluntario para ser vacunado contra el Covid-19.

El joven es regiomontano y radica en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, en donde se están aplicando las primeras vacunas chinas contra el coronavirus, llegó para trabajar como ingeniero estructurista en esa nación.

Sierra González accedió a hablar con El Horizonte, y dijo que no tuvo miedo de ofrecerse como voluntario, pues la ciudad donde se encuentra cuenta con un "gobierno serio", en su opinión.

Relató que ya ha recibido dos dosis de la vacuna contra el virus, la última el pasado 6 de septiembre, con las que hasta el momento no ha tenido ninguna complicación.

"Me han aplicado dos dosis, la primera el 16 de agosto y la segunda el 6 de septiembre que es para reforzar los antígenos para que el sistema inmunológico responda con anticuerpos y dan seguimiento para ver si hay alguna reacción secundaria.

"Hasta el momento no hay ninguna reacción, inclusive después de cada vacuna me pidieron tomar nota día con día de mi temperatura, si presentaba algún tipo de síntomas ya sea síntoma como Covid o dificultades al respirar o fiebre, o algún otro malestar, pero no hubo ninguna reacción de ese tipo", afirmó.

La vacuna que es de origen chino, desarrollada por la farmacéutica Sinopharm en colaboración con los Emiratos Árabes Unidos cuenta con tres tipos de dosis, una fuerte, otra débil y un placebo; sin embargo por la naturaleza de la investigación, se desconoce cual recibió el regiomontano.

"Debo continuar con las medidas, usar cubrebocas, distanciamiento social como cualquier otra persona, pero no me piden estar aislado, porque son vacunas inactivas ¿Qué quiere decir?, No me infectaron con el virus sino que la vacuna inactivada tiene pedazos del virus que el cuerpo detecta como antígeno y desarrolla anticuerpos", expuso.

"No tuve miedo sabiendo que el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos es un gobierno serio, yo llevo siete años viviendo aquí y llevo experimentando de manera positiva su liderazgo como gobierno", resaltó.

La farmacéutica ya ha aplicado este tipo de pruebas en Marruecos, Baréin, Perú y Argentina; y en este caso los estudios se realizarán durante un año, en la que se le dará seguimiento cada tres meses.