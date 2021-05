Conmemoran Día del Trabajo y exigen cetrmistas vacunación contra Covid para el sector obrero

Al llegar al monumento al Obrero en la Macroplaza y en el marco del 85 aniversario de la fundación de la CTM, el cetemista dijo que el sector obrero no se debe ignorar.

"Hay algunas cosas que sí nos disgustan, como es el caso de que a los trabajadores no se les vacune, no se les vea como prioridad, ya que no han dejado un solo día de trabajar en el País", y son el motor de la economía nacional", expresó el líder sindical.

Argumentó que la vacunación contribuye a que los miles de trabajadores expuestos a la nueva enfermedad del Covid-19, no dejen colapsar la economía.

En su mensaje también expuso a lo que madres trabajadoras son expuestas para continuar llevando el sustento a su familia.

"Por otro lado, nos preocupa enormemente el hecho de que muchas mujeres que son el sostén de una familia y que son madres solteras, tengan que abandonar sus fuentes de trabajo para poder estar al pendiente de la educación de sus hijos", dijo Flores.

"Eso es demasiado duro, porque no han tenido las herramientas suficientes para poder afrontar esta situación tan grave, como lo es tener tabletas, internet, computadora, para las clases a distancia de los hijos", mencionó el líder sindical.

Previo a la guardia de honor, Ismael Flores tuvo un desayuno con el dirigente estatal del PRI, Heriberto Treviño, y diversos aspirantes a puestos de elección popular.