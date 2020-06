Congreso, sin fecha para definir sanción por ´bronco-firmas´

NUEVO LEÓN.- Después de que el pleno del Congreso local rechazó los dos dictámenes con los cuales se pretendía sancionar a Jaime Rodríguez Calderón, gobernador del estado, y Manuel González, secretario General de Gobierno, por el desvío de recursos al permitir que 572 burócratas recolectasen firmas para la candidatura presidencial del ´´Bronco" en 2018, el tema tendrá que volver a ser analizado en comisiones, pero no hay fecha para que esto ocurra.

Al no sancionar, los legisladores de nuevo incumplieron con la ordenanza del Poder Judicial Federal de emitir un castigo a ambos funcionarios estatales, por lo tanto, el tema tendrá que volverse a retomar en el Legislativo de Nuevo León.

Integrantes de la Comisión Anticorrupción aseguraron que volverán analizar el tema, una vez que reciban las observaciones de todos los grupos legislativos para poder emitir un nuevo dictamen que dé por terminado los trabajos para cumplir la orden de la Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de sancionarlos por el desvío de recursos para la campaña a la presidencia del "Bronco".

Arturo Bonifacio de la Garza, presidente de la comisión, expresó que por el momento recibirá las observaciones de sus compañeros legisladores para con ello realizar un nuevo expediente; no obstante, aseguró que éste se concluirá en este periodo extraordinario.

"La Comisión Anticorrupción aún no tiene fecha, más si tiene esto como de alta importancia y en el sentido de urgencia, el tema ahorita es trabajar en conjunto para recibir todas las observaciones sobre el dictamen que se va a emitir.

"No tengo una fecha límite para las observaciones por la delicadeza del tema y por tantas que hay, entonces no quisiera limitar a mis compañeros más si les voy a pedir que el lunes de manera muy respetuosa que me comiencen a hacer llegar esas mismas, empezar a consensuar y ya poder emitir una sanción ejemplar", puntualizó De la Garza.