Exhortará Congreso a colegios que bajen costos de inscripción

Más de mil escuelas privadas en Nuevo León no han querido llegar a una conciliación con los padres de familia

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- El exhorto entregado a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado para que los colegios privados reduzcan el costo de las reinscripciones e inscripciones a los padres de familia fue aprobado por unanimidad durante la sesión permanente.

El documento fue presentado por la Presidenta del Instituto Nacional de Consultoría Familiar, Luz María Ortiz; y el Diputado del PAN, Juan Carlos Ruiz, luego de que más de mil escuelas particulares se negaran a reducir el costo de estos rubros e incluso los aumentaran.

"Refieren algunos padres que, en algunos colegios han aumentado las colegiaturas, que se les está exigiendo el pago de las inscripciones, pago de seguro de accidentes, pago de seguro de eventos que puedan tener y que no va a ver porque están en casa.", destacó la activista.

Por lo anterior, dijo que los padres de familia han optado por inscribir a sus hijos en una escuela pública.

"Lo hicimos con el objetivo de que, los colegios no se vean afectados si ellos consideran hacer un descuento generalizado. Y apoyando a las familias que más lo necesitan (ellos) podían asegurar que esta cantidad de matrícula se quedará en sus instituciones.", explicó.

El Congreso del Estado enviará este exhorto a los más de mil escuelas privadas que se han negado para reducir el costo de las colegiaturas. Estas instrucciones consisten en: pagar el 50 por ciento de colegiaturas, no pagar re inscripción, útiles y libros escolares que no sean necesarios, así como no comprar uniformes.