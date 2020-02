Congreso exige a Profepa informe de sanciones a empresas contaminantes

El diputado del PAN Jesús Nava presentó un punto de acuerdo, que fue aprobado por sus homólogos, para exhortar a Elva Griselda Garza Morado, encargada de la delegación de la Profepa en Nuevo León, con el fin de que informe sobre las acciones de inspección y vigilancia a las empresas.

Lo anterior a raíz de las denuncias de ciudadanos del municipio de Santa Catarina sobre las afectaciones a su salud, tras la presencia de los olores fétidos y contaminantes que emiten las empresas cercanas a sus hogares.

"Estamos presentando un exhorto a la titular de Profepa para que coordine de una vez por todas las inspecciones y vigilancia y nos comparta el acta correspondiente a nosotros compañeros ciudadanos que en días anteriores hemos presentado diferentes demandas o denuncias de cinco a ocho empresas aproximadamente, y que de manera irresponsable emiten ciertos olores, algunos tóxicos que afectan nuestra salud y calidad de vida.

"Ahora lo dirigimos un exhorto, porque la autoridad federal no nos ha respondido, es una falta de respeto no atender nuestro oficio, nuestra demanda y luego no atender el llamado a la mesa de trabajo y coordinación que se hizo el primer viernes de este mes y no atender las llamadas, por eso los exhortamos con el apoyo del Congreso del estado y los vecinos", puntualizó Jesús Nava.

Puede interesarte...