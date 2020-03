Congreso de NL analiza Pacto Ambiental

Los diputados del Congreso de Nuevo León confirman que analizan la propuesta del gobierno estatal de implementar la verificación vehicular por medio del Pacto Ambiental.

En entrevista, los coordinadores de los grupos legislativos del PAN, Carlos de la Fuente, de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, y Ramiro González, de Morena, aseguraron que analizan el planteamiento del Ejecutivo estatal.

Al respecto, el panista apuntó que antes de la verificación vehicular se deben regular otras alternativas, como las fuentes fijas altamente contaminantes, luego el transporte público y posteriormente el de carga.

"El estado se fue por la más fácil, siempre afectando al contribuyente y al ciudadano, y no estaremos de acuerdo.

"No lo hemos visto, la semana pasada hicimos comentarios, lo primero y más importante que venga claramente la Comisión Estatal de Calidad del Aire, que es un tema que sé qué algunos funcionarios del gobierno del estado no están de acuerdo, y el gobernador dio su palabra de que sí lo iba a incluir; con eso pudiéramos avanzar, si no ni siquiera nos presentamos", remarcó De la Fuente.

Para Luis Donaldo Colosio, coordinador de Movimiento Ciudadano, esta medida se tiene que aplicar a futuro, pero con reglas claras.

"Tenemos que llegar a un programa de verificación vehicular de fácil implementación, que no le cueste a los ciudadanos, pero que sí permita estar constantemente monitoreando y sacando de circulación a los vehículos que están contaminando y haciendo más daño... Sí (estar de acuerdo), pero tienen que estar bien implementado y con reglas muy definidas", comentó el legislador de MC.

En tanto, Ramiro González, de Morena, subrayó que no estarán de acuerdo en firmar el Pacto Ambiental si no se ponen reglas claras sobre este apartado antes de que opere.

"Siempre lo he manifestado, ocupamos ver antes las reglas de operación, que no sean una afectación a los ciudadanos, a los particulares, es donde nos preocupa mucho porque no hay una estadística y no hay un registro; entonces insisto, a veces se dan actos de corrupción, no (dará firma), yo sería de la idea que primero ver las reglas y luego firmamos el pacto", recalcó González.

El Horizonte publicó que el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón contempla revivir la verificación vehicular por medio de un acuerdo denominado Pacto Ambiental, en el que se contempla implementar dicha revisión a los automóviles.