Confirma San Pedro que sí habrá fraccionamiento en zona de Chipinque, pero dicen que será familiar

El secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de San Pedro, Javier de la Fuente, confirmó que la empresa "Desarrollo Inmobiliario La Sierrita" va a fusionar cinco terrenos en la zona boscosa de Chipinque, luego los subdividirá y finalmente hará un desarrollo inmobilario que, según el funcionario, será familiar y no se abrirá a la venta al público.

"Este fraccionamiento es de carácter familiar, no es para hacer un fraccionamiento de venta al público", dijo.

Luego de que El Horizonte dio a conocer que vecinos, expertos, regidores y activistas de San Pedro alertaron del "agandalle" en la zona de Chipinque para construir casas mediante una maniobra legal consistente en fusionar terrenos del área protegida con otros que sí son urbanizables, De la Fuente afirmó que los interesados "tiene todo el derecho"a ello y que realmente buscan anexar predios pequeños con uno más grande para hacer lotes de mayor extensión.

"Nosotros siempre hemos defendido mucho que se respete el área del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, no se autorizó absolutamente nada, se sigue respetando el parque, no es para hacer fraccionamientos dentro del parque, no es para hacer multifamiliares, es simplemente que los propietarios querían en sus predios hacerlos más grandes, como tienen todo el derecho", señaló.

El funcionario argumentó que los propietarios tienen derechos adquiridos desde el 27 de agosto de 1976 cuando la Comisión de de Planificación de Obras del Estado les autorizó "factibilidad"para desarrollar el fraccionamiento "La Sierrita" y del 4 de diciembre de 1991 cuando el cabildo sampetrino les dio permiso para construir un vivienda.

Sin embargo, no supo precisar si ambas autorizaciones fueron en terrenos que están dentro o fuera de la zona protegida del Parque Nacional Cumbres.

"Originalmente el grupo industrial Femsa fue el que hizo la petición del fraccionamiento, entonces ahí decían que era factible el fraccionamiento; tenemos todos los antecedentes, no es algo que yo esté haciendo a la mala; no es algo que yo haya aprobado, es más ni siquiera nacía", señaló De la Fuente.