´Truenan´ contra colegios privados

MONTERREY.- Los colegios y también algunas universidades privadas siguen saliendo reprobados en la materia de apoyar a sus estudiantes en momentos de dificultad económica.

Este fin de semana continuaron las quejas de padres de familia que tienen hasta el 15 de este mes para pagar la mensualidad y otros conceptos como libros y uniformes pues de lo contrario sus hijos no empezarán las clases el 24 de agosto.

"Apenas me alcanza para los servicios y en el colegio me piden pagar los libros en $4,100 pesos para que mi hijo pueda entrar", señaló una madre de familia de un colegio cristiano ubicado en la colonia 13 de mayo, ubicado en Guadalupe.

El caso del Tec de Monterrey

Pero además de los colegios, ahora se suman las quejas contra el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) el cual, si acaso, ha dado facilidades de pago, pero ningún descuento a alumnos y padres de familia

El 3 de abril pasado, esa universidad lanzó el "Fondo de Contingencia para Estudiantes" el cual, según alumnos, todavía está vigente y no es más que un plan de aplazamiento de pagos.

"Anunciamos las medidas de apoyo financiero que estaremos implementando, entre las que destacan: bonificación de los pagos de servicios opcionales como estacionamientos, transporte y residencias; la habilitación de opciones de pago de colegiaturas a meses sin intereses, pagando con tarjeta de crédito.

"Para los estudiantes que se graduaron en diciembre 2019 o que estén por graduarse en junio 2020 y tengan un crédito estudiantil vigente, en caso de requerirlo, el diferimiento de la fecha del inicio de sus pagos, hasta seis meses posteriores a su graduación", dice el comunicado

El plan también incluye un plan de apoyos para quien lo solicite, pero no así reducción real alguna de las cuotas.

Actualmente, el precio de una carrera en esa universidad fluctúa entre los $110,000 a los $150,000 pesos por semestre.

Este se puede liquidar de contado o en mensualidades de $20,000 pesos por mes.

"Valeria", estudiante de sexto semestre de la carrera de relaciones internacionales y quien pidió omitir su nombre, dijo que tiene hasta el 15 de agosto para cubrir el cobro o de lo contrario quedará fuera.

"Si no estamos aprovechando las instalaciones, que es por lo que pagamos tanto, estaría bien que nos bajaran un porcentaje, mínimo un 10%; yo entiendo que le siguen pagando a los empleados, pero la luz, mantenimiento y otras cosas ya no están teniendo que pagar por lo que estaría bien que bajarán un porcentaje", dijo la alumna.

Actualmente, "Valeria" está en su ciudad de origen pues toma carreras en línea.

El pasado 20 de julio, alumnos de esa universidad privada lanzaron una petición vía Internet para que el Tec reduzca las colegiaturas hasta un 35 por ciento.

"Lo que muchos sentimos es que la colegiatura del Tec síes bastante alta comparada con otras universidades de Monterrey y lo padre es que tenemos las instalaciones por lo que vale la pena, pero ahorita no estamos pudiendo aprovechar el campus", comentó "Valeria".

La convocatoria se llama "Ajuste Colegiatura Tec de Monterrey por Covid" la cual indica que las últimas tres cuartas partes del semestre anterior se llevaron a través de videoconferencias lo cual seguirá en el siguiente semestre.

"Gran parte de nosotros llevamos muchos años estudiando en esta institución y, al menos desde nuestra experiencia, no pagamos una colegiatura tan alta únicamente por su nivel académico, sino por la experiencia universitaria que el Tec ofrece y que óptimamente requiere de instalaciones propias de una universidad que se jacta como de las mejores en el país", se lee en la petición.

Por lo anterior, solicitan que haya descuentos reales en las colegiaturas, además que quien firme el documento digital no sea objeto de sanciones o presión.

"Exigimos la reducción del 35% del monto de la colegiatura en el semestre agosto-diciembre 2020, pues al no mantenerse los altos estándares de calidad educativa, resulta una injusticia pagar las mismas cantidades por servicios que no se están prestando.

"Esta reducción deberá ser aplicada a todos los alumnos de preparatoria, profesional y posgrado sin excepción, y aunadas al porcentaje de beca con el que cuentan muchos estudiantes", señala la petición.

¿Dónde está el humanismo de Eugenio Garza Sada?

Padres de familia y activistas también criticaron que el Tec de Monterrey no se ofrezcan descuentos reales a sus alumnos pese a la crisis económica que enfrenta toda la comunidad.

Luz María Ortiz Quintos, del Instituto Nacional de Consultoría Familiar, señaló que el "plan de apoyo" del Tec se quedó muy corto porque en lugar de ser general, es sólo para quienes cumplan con requisitos.

"No hay un beneficio como tal no, únicamente su plan de apoyo a la económica del Covid- 19 es que a solicitud de los padres de familia se acerquen al Tecnológico hagan su solicitud, tampoco es algo automático y para todos, es para aquéllos que hagan la solicitud para hacer como una reestructuración de pagos pero ningún descuento", dijo.

Y cuestionó que se pierda el espíritu para el que fue creada esa institución.

"Me gustaría que en este momento estuviera vivo Don Eugenio Garza Sada para ver si su sueño del Tecnológico de Monterrey se está cumpliendo, ¿cuál hubiera sido su postura ante esta pandemia y ante esta situación económica que están viviendo las familias? ¿Dónde quedo el humanismo?", señaló.

Norberto de la Rosa, abogado e integrante de la Commix y quien dijo que sus tres hijos son egresados de esa universidad, calificó de "ingrato"el que el Tec sólo piense en "mercantilizar"la educación.

"No facilitar o permitir que aquéllos estudiantes que no cuentan ahorita con un ingreso, no se les permita el acceso a una educación.