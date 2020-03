Compraron más de 17 mil productos para revender por demanda del coronavirus; Amazon los suspende

Foto: The New York Times

Dos hermanos de Tennessee, en EUA, que compraron 17,700 botellas de desinfectante para manos con la intención de revenderlas hasta en 70 dólares cada una se ha vuelto viral y la gente no está contenta con ellos, tanto que han recibido amenazas de muerte en las redes sociales.

Luego de que se informara sobre la primera muerte de coronavirus en Estados Unidos, Matt y Noah Colvin fueron a las tiendas de Dollar Tree, Walmart, Staples y Home Depot ubicadas en Tenneseee y Kentucky y limpiaron los estantes, llenando un camión U-Haul con miles de botellas de desinfectante para manos y miles de paquetes de toallitas antibacterianas.

En total, gastaron entre $ 10,000 y $ 15,000 dólares para abastecerse de los artículos que ahora están en demanda gracias a la pandemia global que ha matado a miles y probablemente infectará a muchos más.

Tras esto, ellos ofrecieron los productos a sobreprecio. Por una botella de gel antibacterial que habían adquirido a un dólar pidieron hasta 70 dólares a través de Amazon.

Pero la felicidad les duró poco porque al siguiente día, Amazon decidió retirar sus productos del sitio, así como miles de otras ofertas de desinfectantes, pañuelos desechables y máscaras faciales. La compañía suspendió a algunos vendedores y advirtió a muchos otros que si continuaban aumentando los precios perderían sus cuentas. EBay hizo lo mismo y tomó medidas aún más estrictas, prohibiendo todas las ventas de máscaras faciales o desinfectantes en los Estados Unidos.

Pese a que hay millones de personas buscando en vano desinfectantes para las manos para protegerse contra el coronavirus, los hermanos tienen un stock de 17,700 productos y no sabe dónde venderlos.

Por su parte, Colvin se defendió de las acusaciones de que estaba subiendo los precios, diciendo que el costo de entregarlo a los clientes, así como la comisión de Amazon, se benefician de las ganancias.

Dijo que las leyes contra el aumento de precios en Tennessee y en otros lugares no son adecuadas para la era digital actual.

"Están construidos para la estación de servicio de Billy Bob duplicando la cantidad que cobra por el gas durante un huracán", dijo Colvin sobre las leyes actualmente en los libros.

"Solo porque me costó $ 2 en la tienda no significa que no me va a costar $ 16 llevarlo a su puerta", dijo.

Cuando se le preguntó si se sentía mal por obtener ganancias vendiendo productos que evitan la propagación de un virus letal, Colvin respondió que solo estaba corrigiendo las "ineficiencias en el mercado".

Colvin luego afirmó que simplemente estaba dirigiendo un negocio que estaba satisfaciendo la demanda de los consumidores.

"Sinceramente, siento que es un servicio público", agregó.

"Me pagan por mi servicio público".

Después de The New York Times publicara su informe sobre los hermanos Colvin, los usuarios de las redes sociales reaccionaron con furia.

La avalancha de reacción negativa llevó a los hermanos Colvin a comprometerse a donar el inventario que tienen a los necesitados.

Los Colvins también eliminaron sus cuentas de redes sociales. Matt Colvin también publicó un sitio web con el mensaje: "El desinfectante de manos en la historia del NYT se donará a una iglesia local y a los primeros en responder mañana".

"Gracias por sacar a este tipo y hurra por la presión pública", escribió un usuario de Twitter al reportero del Times que publicó la historia.

Otro residente de Hixson tuiteó: "Esta mañana tuiteé que me aseguraría de que todos en mi ciudad supieran los nombres de Matt y Noah Colvin al final del día.

Le envié un correo electrónico al periódico local esta mañana para contactarlo y hacer lo correcto.

"Se pusieron en contacto conmigo y tienen reporteros al respecto".

Otros en Twitter que estaban indignados por la historia dudaron de que los hermanos Colvin fueran sinceros acerca de donar los artículos no vendidos.

Otro internauta tuiteó: "Cuando te ves obligado a hacer lo correcto, ¿realmente está haciendo lo correcto?"

"Demasiado tarde, el tipo arruinó toda su vida", escribió el usuario de Twitter sobre la promesa de Colvins de donar los artículos no vendidos.

Celebridades como Busy Philipps, Patrick J. Adams y Annie Murphy están criticando las acciones de los hermanos.

Después de enfrentar la reacción pública masiva, Matt Colvin le dijo a Chattanooga Times Free Press que está buscando donar todo.

"Estoy tratando de averiguar dónde donarlo", dijo.

"No anticipé la magnitud de lo que iba a pasar ahora".

Algunos incluso se han tomado la molestia de llamar a los servicios de entrega de pizza y pedir cajas de pasteles con su nombre.

Colvin acordó hablar con The New York Times y contar su historia porque creía que estaba entre otros vendedores independientes que estaban frustrados por no poder vender su inventario.

En cambio, se convirtió en el chico del cartel por sacar provecho del sufrimiento de los demás.

"La cantidad de odio ha sido irreal", dijo.

"Ha sido un desastre. La gente me tuitea amenazas".

Colvin le dijo al Times Free Press que pasó gran parte del sábado buscando una agencia de salud pública u hospital dispuesto a tomar los productos.

Él dice que incluso ha tenido personas en contacto con él que estaban dispuestas a comprarlos.

"He recibido una docena de ofertas serias para comprarlo", dijo.

"Solo quiero dárselo a alguien que pueda dárselo a alguien que pueda usarlo".

Colvin dijo que ha sido un revendedor en línea a tiempo completo durante los últimos cinco años.

Sus tiendas en línea venden productos que van desde dulces, juguetes para niños y golosinas para perros.

Colvin trata de anticipar las tendencias del mercado y la demanda de los consumidores para saber qué ofrecer al público en venta.

Los hermanos dijeron que nunca anticiparon que la situación se volvería tan grave que enfrentarían una reacción tan intensa.

Dijeron que "si donar el producto detiene las amenazas de muerte, vale la pena".

La indignación pública llevó al fiscal general de Tennessee a amenazar a los hermanos Colvin con acciones legales si seguían comprando productos médicos.

"No toleraremos el aumento de precios en este momento de necesidad excepcional, y tomaremos medidas agresivas para detenerlo", dijo el Fiscal General Herbert H. Slatery III.

El brote de coronavirus llevó al gobernador de Tennessee, Bill Lee, a declarar un estado de emergencia.

La declaración activa automáticamente las leyes contra el aumento de precios que prohíben a los vendedores inflar sus precios durante una emergencia.

(Con información de Daily Mail y agencias)