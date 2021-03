Comienza justa electoral en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Los candidatos a la gubernatura de Nuevo León arrancaron campaña a las 00:00 horas de hoy viernes.

Adrián de la Garza Santos, abanderado de la alianza "Va Fuerte por Nuevo León" inició actividades en el Centro de Monterrey, en la Explanada de los Héroes.

En tanto, la candidata de "Juntos Haremos Historia en Nuevo León", Clara Luz Flores, también realizó su primer acto proselitista.

De igual forma los abanderados del Partido Acción Nacional, Fernando Larrazábal y de Movimiento Ciudadano, Samuel García.

En esta elección están en juego 632 cargos de elección popular de los que 1 es de gobernador o gobernadora, 51 alcaldías, 42 diputaciones locales, 12 diputados federales, 449 regidurías y 77 sindicaturas.

´Iniciamos la construcción de un nuevo futuro´: Clara Luz

En compañía de sus hijos, su equipo de campaña y rodeada de algunos ciudadanos, la candidata a la gubernatura por la coalición "Juntos Haremos Historia en Nuevo León", Clara Luz Flores Carrales, arrancó su campaña política en miras de los comicios del 6 de junio desde la explanada del Museo Marco.

Durante su mensaje, la abanderada de Morena, PT, PVEM y Panal, aseveró que da inicio a la construcción de un nuevo futuro.

"En este monumento, símbolo de la paz, iniciamos la construcción de un nuevo futuro para Nuevo León, quiero que Nuevo León cambie, lo que está en juego en este momento es el futuro de nuestras familias, lo que está en juego es la economía y la salud de nuestro estado, lo que está en juego es obtener la real grandeza de Nuevo León", apuntó.

Asimismo señaló que con el equipo de las mejores mujeres y hombres, que se distinguen por querer que a Nuevo León le vaya bien, buscará atacar desde la raíz los problemas, como inseguridad, falta de educación y la contaminación.

Adrián de la Garza ofrece poner orden en Nuevo León

El candidato de la alianza "Va Fuerte por Nuevo León" a la gubernatura del estado, Adrián de la Garza Santos, inició su campaña al primer minuto de este viernes, en las escalinatas de la Explanada de los Héroes.

Durante su mensaje el abanderado del PRI-PRD ofreció recuperar la grandeza de Nuevo León, por lo que se enfocará principalmente en las finanzas.

"Es momento de poner a Nuevo León en orden, orden en las finanzas para que Nuevo León vuelva a ser un estado que invierte en infraestructura y ayuda a la gente más necesitada, orden en la economía para que las empresas vuelvan a generar empleo y riqueza", puntualizó.

Y agregó que para que regrese la inversión a la entidad, también deberá poner en orden otros sectores, como el de la seguridad.

"Si queremos que haya inversión en nuestro estado tiene que haber seguridad, vamos a trabajar una propuesta para que Nuevo León vuelva a tener la mejor policía de México... Y devolverle el rumbo a Nuevo León", concluyó.

Fernando Larrazábal afirma que inmunizará a todo NL

De manera simbólica y rindiendo tributo al personal de salud en la entidad, el candidato del PAN a la gubernatura de Nuevo León, Fernando Larrazábal inició su primer minuto de campaña, afuera del Hospital Universitario.

En su mensaje el abanderado panista prometió que inmunizará a todo Nuevo León, en caso de ganar las elecciones del 6 de junio.

"Primer compromiso, si para el mes de octubre que iniciamos el próximo gobierno, porque así será, si no se tienen todas las vacunas para todos los ciudadanos de Nuevo León, yo me comprometo a que junto con la iniciativa privada que se compren las vacunas que sean necesarias y al precio que sea necesario. No es posible que a la fecha estas vacunas hayan sido politizadas", puntualizó.

El segundo compromiso fue garantizar la vacunación de todo el personal educativo incluyendo escuelas públicas y privadas para el reinicio de clases presenciales en las aulas, las cuales están suspendidas desde hace un año.

Bajo el eslogan "Déjame Escucharte" Larrazábal, dijo que buscará ganar votos priorizando distintos retos como la salud, reapertura económica, seguridad, movilidad el medio ambiente y la educación.

Samuel plantea que buscará un nuevo convenio fiscal

Durante su arranque de campaña por la gubernatura, el candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, aseguró que en caso de ganar las elecciones del 6 de junio impulsará un nuevo convenio fiscal.

Además el emecista dijo que buscará "un nuevo plan de vacunación en coordinación con la iniciativa privada; un nuevo sistema de transporte público; un nuevo programa de infraestructura, un nuevo combate a la corrupción; un nuevo HUB aeroportuario regional; un nuevo pacto social (Constitución)".

De igual forma, en su mensaje de inicio de campaña aseguró que volverá a hacer historia al ganarle al Sistema Corrupto de la vieja política.

Recalcó durante los 90 días de campaña se dedicará a demostrar por qué su proyecto es el mejor para Nuevo León y por qué es el único que puede construir un nuevo Nuevo León.

"Soy el único que no es parte del sistema corrupto; el único que no ha estado en el PRI, ni pertenece a la mafia de los partidos, el único que no vive de la política", aseveró García Sepúlveda.