'Agoniza' comercio por obras en Calzada; los dejan sin clientes 'en el peor momento'

San Pedro.- Apenas el pasado 4 de septiembre comenzaron a realizarse más reactivaciones en el estado, lo que le dio un respiro a diversos comercios; sin embargo, en el municipio de San Pedro la afectación ´´regresó´´ y esta vez no fue por el Covid.

Los negocios de la Calzada del Valle tenían pocos días de haber reabierto tras casi cinco meses de cierre por la pandemia y les urgía la llegada de clientes; más por ser el corredor de más lujo de la ciudad y con las rentas más caras.

No habían pasado ni 20 días de esa reapertura, cuando la administración de Miguel Treviño les dio un "tiro de gracia" al ordenar el pasado 22 de septiembre el cierre de la arteria para repavimentarla con concreto hidráulico, proceso que es más tardado que el asfalto.

Ahora los locatarios del corredor se las "ven negras" porque por los cierres las ventas se derrumbaron. Hoy acusan a la administración sampetrina de tener un muy mal ´´timing´´, mala planeación y mala ejecución del proyecto de remodelación, pues no se les tomó en cuenta.

´´Nos ha pegado durísimo. Los clientes ya no pasan; todo el cliente que teníamos ya no viene porque ya nadie pasa por esta calle porque no se puede. Nos ha pegado tanto el Covid y nos ha pegado más lo del municipio´´, dijo la gerente de una tienda de puertas y ventas llamada Vangard.