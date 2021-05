Colosio garantiza creación de centros comunitarios y de salud

Se iniciará con dos centros comunitarios ubicados en el polígono de la colonia Altamira y en la zona poniente del municipio, y la inversión aproximada será de 80 millones por cada centro.

"Podemos habilitar nuevos espacios, en todo el municipio, tenemos un gran municipio, una ciudad muy amplia en donde tenemos que detectar y sobre todo poner a disposición de la gente estos espacios, no nada más deportivos, sino generar espacios de vida", añadió Luis Colosio.

Estos espacios tienen como función que los jóvenes puedan practicar diversas actividades deportivas, culturales, artesanales, entre otras y que estén alejados de la corrupción en las calles para poder arrancar de raíz el problema de la inseguridad, explicó.

"Estamos a 23 días para que ya pueda oficialmente renacer nuestra ciudad, que pueda ser convertida en la ciudad más humana y recuperar su vocación innovadora, en todo México y toda América Latina, porque en mi gobierno las personas son primero"

Además el candidato de MC señaló que no le afecta la renuncia de Fuentes a la candidatura por Monterrey

"Yo respetó la decisión de Victor Fuentes, le deseo lo mejor ahora que regrese al senado, creo que herí sus sentimientos en el debate, ni modo, el proyecto que él tiene creo que era un proyecto con muchos sentimientos encontrados, porque nunca se le vio muy cómodo representando a Morena y a la cuarta transformación", expuso Colosio.

Desmintió el rumor de que a Fuentes Solís se le había invitado a declinar para unirse a Movimiento Ciudadano y a su campaña.



Colosio Riojas explicó que esto es evidencia de lo desarticulado que se encuentra Morena en Nuevo León, y por esa razón rechazó ser candidato de este partido.

"Yo respetuosamente decidí quedarme en Movimiento Ciudadano, precisamente porque no se me exige otra cosa más que haga mi trabajo, no se me imponen líneas, no se me imponen ideologías más que la exigencia de hacer las cosas con nivel y altura"