Cobros discrecionales por Insabi continúan

A pesar de que en el exterior tienen una lona que dice que las pólizas del Seguro Popular se harán válidas, Santa Martínez Hernández no obtuvo atención gratuita en el Hospital Universitario (HU) ni mucho menos los medicamentos que necesita para la artritis que padece.

La vecina de la colonia Altamira, del sur de Monterrey, cuyo caso expuso El Horizonte el pasado domingo, acudió a ese hospital a pedir que la atendieran y a solicitar el medicamento que comúnmente le facilitaban con el Seguro Popular.

La respuesta en ventanilla de urgencias es que sí la podían valorar, pero que tendría un costo.

"Si usted quiere atención médica pase al área y se le hace un descuento por trabajo social; nada más hay que venirnos preparados económicamente, aquí le hacemos un descuento, pero no le podría decir con cuánto, se le puede apoyar hasta que la den de alta", indicó la trabajadora del HU.

Desde el 1 de enero, el programa del Seguro Popular dejó de funcionar al entrar en vigor el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), del gobierno federal, el cual promete atención médica y medicamentos gratuitos para la población abierta y los extranjeros que estén en territorio nacional.

Ante el anuncio de que el HU respetaría lo programado por el Seguro Popular, Martínez Hernández acudió a atenderse, pero la respuesta es que tendría que pagar.

El nuevo caso de incumplimiento en la gratuidad quedó documentado en un video que fue grabado por una periodista encubierta.

"No me dieron explicaciones, sólo me dijeron que me harían un descuento, pero para mí es lo mismo porque me van a cobrar como quiera, no es como el Seguro (Popular) donde no me cobraban nada", expresó la madre de familia.

Martínez le insistió a la empleada sobre los lineamientos del Insabi, pero esta le respondió que eran las indicaciones que tenían del área directiva.

"No me dieron explicación de nada... Son más gastos para mí, sólo me dijeron que tenía que hablar con un guardia, no me dijeron cuando acudir ni nada", indicó la afectada.