Cobra Covid-19 víctimas laborales en Nuevo León

"Temo" tiene una niña de nueve y otro en camino, la noticia que al principio era de gusto se convirtió en preocupación cuando por culpa del Covid-19 cerró el restaurante donde trabajaba hasta nuevo aviso.

El joven de 29 comenta que les dijeron que los van a apoyar pero a casi una semana de estar "desocupado" no les han depositado.

"Estoy pagando $1,800 de renta gracias a Dios ya pague pero para el otro mes va a estar complicado, porque prácticamente estoy a la deriva mis últimos ahorros se están terminando", indicó el mesero.

Un sueldo de entre $400 a $500 pesos a la semana es lo que en promedio se da a quienes trabajan de meseros en promedio, dependiendo del restaurante al que pertenezcan, ello debido a que el principal ingreso se lo ganan a mérito propio a través de las propias.

"Nos pagan entre $400 a la semana porque incluso nos dicen que nos estamos haciendo ricos con las propinas, cosa que no es nada cierto, muchas familias dependen de ese ingreso, hay muchos estudiantes, pero también hay muchos que somos cabeza de familia y no vemos para cuando.

"Cuando estábamos al frente a los dueños les llenamos los bolsillos y ahora que ocupamos no es justo que nos quieran dar la espalda. Estamos a la espera que nos ayude porque las órdenes fueron que iban a cerrar y sería sin goce de sueldo, por eso luego ven en Facebook que hay personas que se pone de acuerdo para hacer saqueos, cuando falta el dinero sube la delincuencia", señaló.

Asimismo, pequeños y medianos empresarios como Julio quien opera como agencia contratista ha resentido el impacto económico porque afecta en distintos niveles, al bajar el ritmo de vida.

Señala que debido al coronavirus varios de los proyectos en puerta, finalmente, se vinieron abajo principalmente por especulaciones del mercado entre desarrolladores, dejando en "stand by" no sólo a su pyme, sino a una docena de personas que la integran.

"Compadre mis muchachas que me apoyan en la oficina son tres se fueron son goce de sueldo. Se llevaron las computadoras para seguir apoyando en lo que puedan, los muchachos trabajadores fijos que tengo son como seis, también se fueron libres.

"Las muchachas tienen a sus esposos, los chavos nada más se les dio lo de su última semana, pero después como le van a hacer, si no hay trabajo, muchos clientes están declinando sus trabajos de mantenimiento, inversiones, remodelaciones etcétera... A mí me deben una lana, pero no sé si me lo van a pagar, mientras estamos yo y mi jefe aquí en la oficina sin hacer muchas olas, con los teléfonos muertos por qué no llama nadie y con anuncios en chingo (sic). de partes, al rato esos chavos van a empezar a delinquir y esto se va a hacer un desmadre, así más o menos pinta el panorama", señaló Ramos.

Asimismo existen quienes ante la crisis buscan seguir generando ingresos, Roberto se quedó desocupado en una oficina hasta nuevo aviso, esto lo orilló a ver tutoriales para hacer gel antibacterial casero y venderlo, aunque esto también le ha traído críticas.

"Está a buen precio ($100 pesos) el litro, tenemos que llevar dinero a la casa porque los recibos no dejan de llegar y el hambre nos sigue dando.

"Ya me andan quemando por Face que estoy lucrando con la desgracia, pero la verdad es que no hay trabajo, si regularmente es difícil, soy ingeniero en sistemas, porque está muy competido y hay mucha oferta, ahora con esto termina de complicar las cosas", señala el hombre que pide no ser fotografiado para evitar represalias Pública.