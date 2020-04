Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas arman bloque ante federación por medidas anticovid-19

Los gobernadores del noreste del país (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) se han pronunciado en contra de seguir las indicaciones que plantea la federación en torno a las medidas para combatir la propagación del COVID-19 en la región.

Tras el pronunciamiento del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador sobre que está en contra de los filtros para evitar la movilidad de personas, que impulsan los gobiernos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, los mandatarios señalaron que no harán caso a lo que diga el centro (gobierno federal).

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, enfatizó "dijimos al principio que no íbamos a voltear al centro a su que para que me preguntas nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer para proteger al ciudadano y la única forma se ha demostrado en el mundo e que si la gente se queda en su casa, podemos tener menos riesgo esa es la parte importante que no queremos contradecir a nadie, estamos siguiendo a los expertos no a los políticos".

En tanto, Miguel Riquelme quien encabeza el estado de Coahuila secundó a Rodríguez y añadió que los insumos que provienen de la federación son de mala calidad, además que las autoridades no mantienen una red de comunicación por lo que se debe estar al pendiente de lo que digan pero a través de la televisión.

"La verdad es que los insumos no nos resuelven nada por la cantidad y la calidad, por otro lado los anuncios que se hacen, imagínense ustedes que los gobernadores tenemos que estar viendo en la mañanera para ver a Lopez-Gatell para enterarnos de cuando entra la fase 3.

"¿No es congruente que nos llamen a todos lo gobernadores y nos digan cuando entra? ¿Cuáles son la características? Que nosotros nos tengamos que adelantar porque nuestros equipos técnicos se juntan y definen que es lo que tenemos que hacer con mucha anterioridad, creo que incluso es una falta de respeto", remarcó el mandatario coahuilense.

Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca refirió que antes se llevaban a cabo videoconferencias pero que las cancelaron.

"Anteriormente teníamos videoconferencias con el secretario, subsecretario, canciller, donde y todos los gobernadores podíamos exponer la situación que había en cada uno de nuestros estados; esas ya las cancelaron desconocemos los motivos pero pareciera que quieren estar muy distantes a tomar decisiones y que nos enteremos a través de la televisión", concretó.