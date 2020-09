Otoño llega a NL con clima fresco

Frente frío No. 4 provocará temperaturas entre 14 a 17 grados centígrados, durante las noches de esta semana

Monterrey.- De pronto, el panorama regio se ensombreció la mañana de ayer lunes. El cielo luminoso se tornó oscuro y fue porque alrededor de las 11:00 horas ingresó a la metrópoli el frente frío número cuatro.

Además, de la nubosidad se registraron fuertes ráfagas de viento, lluvias y un ligero descenso en la temperatura.

El experto en meteorología, Eduardo Díaz Mijares, indicó que la llegada de este frente frío inició con vientos de 50 a 75 kilómetros por hora, y con precipitaciones moderadas, las cuales desaparecerá para hoy martes.

"No van a ser tan bajas en el día (temperatura), sin embargo, por la tarde noche sí se espera que bajen hasta 14 o 16 grados, así se va a mantener toda la semana y las temperaturas altas se van a mantener en los 25 y 26 grados.

"Va a pasar rápido, pero trae efectos no muy fuertes; o sea que no trae mucha precipitación no trae mucha formación de nubes y ya para el día de mañana, para después del mediodía ya va a estar despejado", enfatizó.

Durante la semana, se espera que Nuevo León registre una temperatura mínima de 14 y una máxima de hasta 27 grados.

Alertan: habrá días ´sucios´

Ante la llegada del frente frío número cuatro a Nuevo León, la Secretaría de Desarrollo Sustentable anticipó que la presencia de ráfagas de viento con intensidad entre los 60 y los 80 km/h, causarán altas concentraciones de PM10.

Mediante un comunicado, la dependencia advirtió que ante estas condiciones del clima, los valores sobrepasarán los 150 microgramos por metro cúbico.