Por regalar ivermectina a pacientes Covid, clausuran Fundación 5X

MONTERREY.- El activista Álvaro Suárez denunció que personal de la Secretaría de Salud de Nuevo León se presentó en las oficinas de la Fundación 5 X con el fin de clausurarlas y asegurarles el medicamento con el que contaban y que tenía como destino ser donado a las personas de bajos recursos.

Mediante una transmisión de Facebook, el excandidato al senado de la República por Morena denunció los hechos, y tras acudir a las oficinas de su fundación ubicadas en la zona poniente de San Pedro, cuestionó al funcionario de la Secretaría de Salud.

Recientemente Álvaro Suárez publicó en su página oficial y en la de su fundación que ante la contingencia sanitaria regalaría medicamento a las personas de bajos recursos con el requisito de que deberían presentar su receta o indicación de su médico.

Entre esas medicinas se encontraba la ivermectina, de la cual, según estudios, se ha encontrado que puede tener efectos positivos contra el Covid-19.

"Nos van a dejar sin poder ayudar, yo quiero que me expliques por qué nos van a dejar imposibilitados de ayudar, si el gobierno del Estado no ayuda, si no está haciendo nada déjenos a nosotros en nuestro activismo, porque nos quieren quitar nuestras herramientas para servir", cuestionó el excandidato.