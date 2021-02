Clausura Estado clínica que vendía y aplicaba vacunas anti Covid-19 en San Nicolás

En rueda de prensa de actualización de casos por esta nueva enfermedad, el titular de la Secretaría de Salud, Manuel de la O Cavazos, dio a conocer que por el momento solo se detuvo a seis personas que laboraban en la clínica y en ese momento aplicaron cerca de 80 dosis mismas que tenían un costo desde los $5,000 a $11,100 pesos.

"Por denuncias anónimas, denuncias que llegaron a la Subsecretaría de Regulación de Fomento Sanitario que nos la hicieron saber y obviamente actuamos", indicó.

Señaló que la investigación acaba de iniciar por parte de la Fiscalía General de la República, ya que se trata de un delito federal.

"Es un delito federal, tiene que entrar la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), y ya avisé al doctor Hugo Lopez-Gatell y yo pienso que las vacunas no son de las vacunas que llegaron a Nuevo León, sin embargo, no puedo meter las manos a la lumbre por nadie, tenemos que investigar de dónde son esas vacunas"

El establecimiento donde se aplicaron estas dosis, se llama "Spine Clinic", el cual es un centro de especialización de la columna.

Asimismo, hizo un llamado al Gobierno Federal para que consiga más vacunas y que este tipo de casos no se vuelvan a presentar.

"Lo hace la gente porque no hay vacunas, se le ofrecen y lo hacen; es cuestión de sobrevivencia y por eso se la aplican. Ya no lo hagan porque no sabemos si es vacuna así que a todas esas personas que se pusieron esta vacuna hay que esperar a hacer la investigación", explicó.

El Estado negó que las vacunas que fueron aplicadas, hayan sido robadas por estas personas, por lo cual recomendó aguardar hasta que terminara la investigación de parte de la fiscalía.