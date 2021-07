Hayan bajo riesgo de contagio de Covid en clases presenciales: estudio

Nuevo León.- De acuerdo con la investigación "Papel de los niños en la transmisión del SARS-CoV-2. Estudio multicéntrico colaborativo entre Atención Primaria y Hospitalaria", realizado por 120 pediatras de la Asociación Española de Pediatría, el regreso a clases no disparará los contagios de Covid-19 y no representa un riesgo para los menores de edad.



Lo anterior puede significar noticias prometedoras para Nuevo León que todavía se encuentra en el debate sobre cuándo es conveniente reiniciar las actividades escolares en el nivel básico.

El estudio revela, además, que los niños al ir a la escuela no se contagian mucho y además no contagian a los adultos como se temía, cuando mucho ocurre al revés, pero a los niños prácticamente no les sucede nada.

Asimismo, expertos como el pediatra Eduardo Lingow afirman que lo que sí aumenta con el cierre prolongado de escuelas son problemas como la depresión, obesidad, diabetes, atraso académico y abuso infantil.

La investigación dada a conocer en semanas recientes fue elaborada por 120 pediatras de la Asociación Española de Pediatría quienes analizaron 1,040 casos positivos de Covid-19 en menores de 16 años de edad a quienes se les diagnosticó la infección mediante prueba PCR.

Además de los menores, se estudió a 3,392 adultos con los que viven o tienen contacto permanente con maestros.

El análisis se realizó del 16 de septiembre al 31 de octubre de 2020, en la región de Cataluña, España, cuando ya se habían reabierto las escuelas.

Este arrojó que en el 72.7% (756) de los casos estudiados, es decir la gran mayoría, el contagio se dio de un adulto hacia un menor y que este ocurrió en casa; el 7.7% (80) de los casos fue de un niño a un adulto y solamente el 5% (52) fue de niño a niño; del restante 14.6% no se pudo establecer el origen del contacto.

Según los expertos, el dato de que de 1,040 casos de menores infectados sólo 52 se hayan dado de niño a niño demuestra que la escuela no es fuente de contagio significativa pues es donde los menores tienen mayor contacto con personas de su edad.

"Nuestros resultados apoyan la hipótesis que los niños no son el motor de la pandemia y que no tienen un papel importante en la transmisión del SARS-CoV-2 dentro de sus núcleos familiares.

"Estas afirmaciones son igualmente aplicables a los períodos en que los niños asisten a los centros educativos, que se destacan como lugares seguros en cuanto a la transmisión de SARS-CoV-2 y absolutamente necesarios para el bienestar de la población infantil", afirma la investigación.

El estudio denominado "Papel de los niños en la transmisión del SARS-CoV-2. Estudio multicéntrico colaborativo entre Atención Primaria y Hospitalaria" dice que las escuelas no son centro de contagio porque ahí se aplican medidas y protocolos sanitarios que posiblemente los menores relajan en la calle o en la vía pública.

Lingow señaló que estos datos apalancan la tesis de que los niños deben volver ya a las escuelas, porque incluso los menores se contagian más estando de vacaciones que es donde se cuidan menos.

"En el periodo en que los niños estaban en la escuela presencial, prácticamente eran muy pocos los contagios de niños a adultos, pero cuando estaban los niños de vacaciones, en su casa, entonces es cuando podría aumentar el riesgo de que un niño contagiara a los adultos.

"Aquí en Monterrey ya ha habido escuelas presenciales para niños de educación especial que han seguido en clases presenciales aquí en Monterrey y no ha habido contagios por el seguimiento de los protocolos", agregó.

En Nuevo León aún se debate si los niños regresarán a clases presenciales el 31 de agosto próximo cuando arranque el ciclo escolar.

Actualmente, se le dio luz verde a los colegios privados y a 25 municipios rurales, pero pocos realizan actividades pues en el caso de los colegios ya están de vacaciones.

Confirman que Reclusión tiene efectos negativos

El experto Eduardo Lingow remarcó que hay estudios como el de la Revista Pediatrics, de la Universidad de Carolina del Norte, que indican que lo que sí se ha duplicado son los casos de depresión en menores que incluso los puede llevar al suicidio.

También, dijo, en la consulta diaria se detecta que se ha disparado la obesidad y diabetes en menores de edad por estar en casa.

"Poniendo todo esto en la balanza, con todo y todo, el daño que sufren los niños por depresión, que hubo aumento de maltrato infantil durante la época del encierro, no aprendieron cómo debieron haber aprendido... hubo menor actividad física, menos aprendizaje, mayor riesgo de obesidad.

"Cuando ponemos todo esto en la balanza, resulta más saludable que el niño esté en clases presenciales... también se ha demostrado en otros estudios, que los niños vayan a las escuelas no hace que aumenten los contagios en la comunidad", explicó.

En México oficialmente se reporta que los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz tienen clases presenciales y han sido casi nulos los reportes de infecciones en menores.