Clara Luz definirá 'pronto' su futuro

Monterrey.- La alcaldesa de Escobedo, compartió un video en sus redes sociales en cuál se puso a reflexionar sobre el gobierno que necesita Nuevo León, pues señaló que en próximos días deberá tomar una decisión importante.

"¿Debo luchar tan solo por mis hijos o debo luchar para que los hijos de todos tengamos las mismas oportunidades?, en estos momentos tendré que tomar una decisión sobre dónde puedo aportar más.

"Les confieso que no es un momento fácil, es un tiempo de abrir nuevos caminos en la historia de mi vida y de Nuevo León, es tiempo de iniciar una nueva era y de valores, de principios en nuestra actuar público de todos", mencionó la alcaldesa.

Agregó que, por su experiencia en el servicio público, sabe de los enormes problemas que enfrenta Nuevo León y de los demás que están por venir, y del sentimiento que tienen los ciudadanos de que los políticos han fallado, es por ello que señaló que Nuevo León necesita un gobierno que mejore en todos los rubros.

"Un distanciamiento que ha crecido desde hace muchos años, hay la necesidad de ser escuchados y atendidos con mayor cercanía y hoy vemos que el gobierno se está separando de las personas a las que sirve y a las que se supone que debía de beneficiar.

"Nuevo León no solo necesita, merece un buen gobierno, exigimos tener un gobierno que sea excepcional, con transparencia, con honestidad para que regrese la confianza a los servidores públicos y que tengamos policías y funcionarios honestos y profesionales como nos los merecemos", indicó la edil.

Para la alcaldesa, el estado necesita un gobierno impulsor positivo de la familia, del medio ambiente, de la salud, del trabajo, de la seguridad, de la educación, de igualdad, que impulse a la creatividad a la innovación.

"Un gobierno excepcional, un equipo formado por las mejores mujeres y hombres con experiencia dentro y fuera del servicio público, con compromiso excluyente y transparente... un gobierno que se ponga la camiseta de Nuevo León por sobre todas las cosas e intereses, necesitamos un gobierno que nos impulse a una era de prosperidad y felicidad para todo Nuevo León.

"Sólo así, si transitamos hacía algo nuevo y sí sustituimos lo que tenemos por algo mejor, estaré dispuesta a luchar por los hijos de todos, por los míos y los de los demás", comentó.

Cabe precisar que la propia edil ha revelado que ya ha tenido un acercamiento con la dirigencia nacional de Morena, sin embargo, la actual líder local de ese partido, Bertha Puga indicó que ella no ha sostenido reuniones con la munícipe.

"No tenemos ningún acuerdo con la alcaldesa. No me han informado que se hayan acercado (a nivel nacional) y aquí a nivel local no se ha acercado, y nosotros dentro de nuestra propia normatividad tenemos muy específico los requisitos que han de reunir las personas que nos van a representar", informó Bertha Puga.

Y señaló que en las próximas semanas se llevará a cabo el Consejo Nacional de Elecciones que determinarán cuáles serán las fechas para la elección de candidatos.

PAN: "No hay negociaciones formales"

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Mauro Guerra, señaló que no ha hecho negociaciones formales con nadie para que se su candidato a gobernador pues indicó que la selección se dará a través de sus procesos internos.

Además puntualizó que si bien la alcaldesa de Escobedo "ha sabido gobernar bien", no tienen negociaciones con ella.

"Reconozco en Clara Luz una mujer que ha sabido gobernar bien, que ha dado resultados en su municipio y que creo que podría tener las ganas y la voluntad de sacar adelante a Nuevo León.

"Ha hecho las cosas bien en su municipio y entiendo y veo que le preocupa hacer el bien para Nuevo León, pero hoy no es un tiempo de definición, eso no lo voy a definir yo, serán los procesos internos del PAN", apuntó.