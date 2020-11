Voy sin afiliación y en busca del bien para Nuevo León: Clara Luz Flores

Nuevo León.- La alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, quien también tiene intenciones de aspirar a la gubernatura de Nuevo León, señaló que irá como ciudadana pues no se afilió a ningún partido, pues al final irá en busca del bien para Nuevo León.

"Siempre he practicado el valor de la congruencia y no me afilie precisamente porque lo sabemos, hace un tiempo deje un partido político y ahora no soy del partido de Morena, también sentí que hay algunas, incluso resistencias de algunas personas", mencionó la edil.

Sin embargo agregó que hay personas afiliadas a Morena que han hecho un trabajo extraordinario de confrontación, de práctica, de principios, así como también personas afiliadas al Partido Verde, al Partido Nuevo Alianza y al Partido del Trabajo, quienes irán en coalición.

"Nunca en la historia de Nuevo Léon había ido juntos cuatro partidos y eso hay que mencionarlo, dejaron a un lado su interés individual por el interés colectivo, yo creo que eso es de reconocerse y de valorarse... los cuatro partidos que dejaron a un lado los intereses individuales y buscaron el bien de Nuevo León", agregó Flores Carrales.

La edil agregó que se definió que el candidato que representará la coalición será elegido por método de selección que se hará por Morena.

"Morena tiene está gran responsabilidad y el día de ayer se manifestaron estas tres personas más, además de una servidora, que quieren participar en este proceso interno de la selección del candidato o candidata.

"Hay que hacer un equipo de las personas que queremos buscar el bien de Nuevo León y yo soy parte de esas personas, necesitamos esa esperanza, ese lugar hacía donde queremos ir, o nada más el estado, nuestras familias, nuestro trabajo, y precisamente es que por eso quiero tratar de contribuirle a Nuevo León y a las siguientes generaciones", comentó.

Para la selección de candidato se lanzará una convocatoria de ahí seguirá una inscripción, después se hará la encuesta y posteriormente se dará el resultado.

La alcaldesa señaló que las fechas de las encuestas no se hacen públicas para que los aspirantes puedan tener las mismas posibilidades de poder ser elegidos como candidato.

"Lo que buscan es que haya igualdad para todos en la oportunidad de participar, imagínate si supiera yo cuando es la encuesta y le hecho más ganas y sales y haces todo lo que quisieras hacer para estar bien en la encuesta, precisamente por eso tienen esa secrecia que me parece muy correcta en igualdad de circunstancias para todos", mencionó la edil.