Clara Luz afirma que más partidos ya 'le hacen ojitos'; reconoce interés por la gubernatura

La alcaldesa de Escobedo dijo que Morena no es su única opción para ser aspirante en 2021; de independiente no, asegura

Tras presentar oficialmente su renuncia al PRI, Clara Luz Flores, reconoció que le interesa buscar la gubernatura de Nuevo León por otros partidos, pero no como candidata independiente.

La alcaldesa de Escobedo admitió que el partido Morena se le ha "acercado", pero dijo que no tiene ninguna solicitud "oficial" para ser su candidata a gobernadora.

Flores Carrales agregó que es muy temprano para hablar de temas electorales, pero señaló que, en efecto, tanto Morena como también otros partidos se le han acercado para analizar escenarios.

"Se me han acercado varios partidos políticos, pero no tengo ninguna propuesta oficial por parte de Morena, del partido he tenido platicas, y más que Morena otros partidos se me han acercado y más desde la mañana de hoy se han acercado conmigo.

La presidenta municipal expresó que se va del tricolor porque su evolución no es compatible con sus pensamientos y que dejó de incluir las opiniones de su militancia.

También manifestó que para ella el vehículo para participar en la política "son los partidos", por lo que descartó contender como independiente.

"Para mí sería un honor el cargo de la gubernatura pero no tengo ninguna propuesta oficial por parte de Morena, he tenido platicas, no nada más con Morena, ha habido algunos otros partidos que se han acercado pero no he tenido ningún acercamiento oficial", reiteró.

Flores fue militante priista durante 22 años.

Minimiza PRI renunciar de Clara Luz: "es una militante más"

Tras darse a conocer de manera oficial que la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, presentó su renuncia como militante al PRI, el dirigente estatal del partido, Pedro Pablo Treviño aseguró que su salida no tiene un impacto negativo en el mismo.

Treviño manifestó que la salida de la alcaldesa de Escobedo es solo eso la renuncia de un militante y subrayó que los logros que obtuvo la edil, han sido dentro del PRI.

"El día de hoy por la mañana recibimos la renuncia de Clara Luz Flores, por parte de sus abogados en la oficialía del comité directivo estatal donde renuncia al PRI.

"Respetamos la decisión personal que tomó, pero quiero precisar que todos los logros políticos que Clara Luz ha alcanzado en los últimos 22 años han sido en las filas del PRI, el partido es quien le brindó todas sus opciones políticas hasta el día de hoy", puntualizó el presidente estatal.

Añadió que el partido le desea que le vaya bien y abundó que la entidad política seguirá trabajando en la renovación del Consejo Político y la de la dirigencia para llegar fortalecidos en las elecciones del próximo año.

"El impacto es una militante que renuncia así de simple, no hay impacto negativo"

"Le deseamos que le vaya bien, nosotros en el PRI seguiremos trabajando y compitiendo electoralmente con visión y compromiso", expuso.

"Que le vaya bien".- Cienfuegos

El coordinador de los diputados del PRI, Francisco Cienfuegos, señaló que la renuncia de Clara Luz Flores no afecta al partido ya que éste se mantiene fortalecido.

"Yo soy respetuoso de las decisiones personales que tome cada uno de las personas integrantes de cualquier partido político.

"Para nada (afecta), el PRI, como lo he comentado antes, es un partido que está en plena renovación, que tiene una nueva dirigencia nacional, está más fortalecido que nunca y se está preparando día a día a hacer frente a comicios que serán el otro año", comentó el priista.

Al cuestionar que si en los próximos comicios la alcaldesa será un rival fuerte a vencer, Cienfuegos, se limitó a señalar que seguirán trabajando.

"Yo creo que no hay enemigo pequeño, pero que el PRI se está preparando para estar frente a cualquier partido político y candidato que tengan en los comicios del 2021.

"Creo que el PRI está más fortalecido que nunca y lo que tenemos que hacer es seguir con los planes de nuestro presidente Alejandro Moreno Cárdenas", explicó.

Ante la duda de una posible pérdida del municipio en las próximas elecciones fue claro en decir que tienen una mayor oportunidad de conservarlo.

Además, el coordinador priista pidió no tomar como algo inédita esta salida dado que hay más casos que se han dado en la entidad.