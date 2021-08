¡Que madrugadores! Llegan ciudadanos a las 3 la mañana para vacunarse en la Macroplaza

Un matrimonio quiso ser de los primeros en recibir la dosis contra el Covid y decidieron ir desde las 3 de la mañana para hacer fila en la Macroplaza, sin importar la espera de 5 horas hasta que el módulo de vacunación se instalara por completo; otros ciudadanos, muy madrugadores, se les fueron uniendo.

"Nosotros llegamos a las 3 de la mañana. Le dije a mi esposo "Vamos temprano y ahí nos quedamos", y mire, sí sirvió, fuimos los primeros, no había nadie. Afortunadamente, no llovió ni nada y pasamos una noche muy agradable" comentó el matrimonio.

Este viernes a las 7:30 am inició la aplicación del biológico a las personas de 50 a 59 años, también se formó una fila especial para los discapacitados que les permitió tener paso preferencial.

"Pues me siento muy bien, primero, porque ya me pusieron el refuerzo de la vacuna y, segundo, porque no espere mucho tiempo" dijo uno de los vacunados.

"Yo llegué temprano y ya me la pusieron. Yo tuve temperatura la primera dosis, espero que hoy no tenga reacción" respondió un ciudadano.

El miércoles y jueves se formaron kilométricas filas en el módulo de la Macroplaza y no era para menos, pues más de 20 mil personas lograron exitosamente su vacunación.

En el presente viernes, fueron inoculadas10 mil 18 personas.