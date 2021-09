Truenan padres de familia contra cierre de escuelas

Monterrey, Nuevo León.-Representantes de colegios privados en Nuevo León y padres de familia exigieron a las secretarías de Educación y de Salud no cerrar las escuelas cuando se detecten casos de Covid-19.

Dicha medida ha sido rechazada por diversas voces, las cuales señalan que no tiene fundamentos y no se basan en los protocolos y experiencias que se han tenido en otros estados e incluso en países.

"Se tiene que tener bien claro que la educación es esencial, entonces tenemos que seguir los protocolos que se establecen, pero yo no entiendo si el gobernador o Manuel De la O Cavazos, el doctor, de dónde sacaron esta cuestión de cerrar todo el plantel.

"Es una exigencia sin fundamentos científicos por parte del gobierno, es una manera de controlar a través del miedo, no a través de la medicina o de toda la experiencia", mencionó la coordinadora de Abre Mi Escuela, Marisol Navarro Palacios.

La integrante del colectivo y también abogada, indicó que lo esencial sería, como en otros estados y países, que se aísle a la persona contagiada y no cerrar todo el plantel educativo.

Agregó que en el mayor de los casos podría aislarse sólo al salón en el que se detectó el caso positivo, pues dijo la medida de cerrar retrasa lo que se ha avanzado en la lucha de regresar a clases presenciales.

"Está comprobado que no son los protocolos que se necesitan, porque los colegios no son centros de contagios, en Estados Unidos, en la Ciudad de México y en Jalisco... en el momento en que tienes un caso lo aíslas, aíslas a las personas con las que tuvo contacto, o a través de aislar a la maestra con la que tuvo contacto, pasan 15 días y vuelven, pero no es necesario cerrar todo el plantel.