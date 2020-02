Chofer de Uber asegura que mujer fingió ser un fantasma para no pagarle carrera

A través de Facebook se está viralizando la historia de un chófer de Uber que asegura que dejó a una mujer en su casa, pero nunca recibió el pago de la carrera porque la madre de la pasajera le dijera que era un fantasma.

"Me tocó dejar a una chava en la colonia Moderna, en Monterrey, el viaje fue de 87 pesos, se baja y me dice que ahorita me trae el dinero; en eso, después de unos 7 minutos, sale una señora y me dice si había dejado a alguien", relata en la publicación.

"Le comento que esperaba a una chava que me iba a pagar y en eso me dice que era su hija pero ya había muerto hace 4 años, y sucedía eso ya varias veces con varios conductores que subían su fantasma", añadió.

Finalizó diciendo que nunca había visto algo así con tal de pagar, pero que como le dio mucha risa ya no le cobró.

La historia suma ya más de 3,900 reacciones y ha sido compartida más de 7 mil veces.

Cabe destacar que entre los más de 1,400 comentarios destacan dos, donde desmienten la historia ya que minutos antes el youtuber Gusgri subió una broma que le hicieron a un chofer de Uber.