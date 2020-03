Chocan pacientes e IMSS por desabasto; acusan que sigue escasez de medicinas para cáncer

Padres de familia insisten: No hay medicamento oncológico en clínicas de Nuevo León; delegación responde que a diario 'surten miles de recetas'

Un nuevo desencuentro por el desabasto de medicamento contra el cáncer es el que se da entre madres de niños que lo padecen y el IMSS.

Luego de que la delegación estatal del instituto, encabezada por Karla Guadalupe López López, insistió en un comunicado que tiene suficientes dosis de vincristina, metotrexato, ciclofostamida y cardioxan –fármacos necesarios para las quimioterapias–, algunas mamás dijeron que recientemente acudieron a la clínica regional 25 del IMSS a realizar este proceso y les dijeron que no había en existencia.

"Es triste, hace 15 días estuve en mi unidad y no lo podían canalizar porque no había ni gasas, les ha estado faltando paratinaza, vincristina, cardioxan, diferentes tipos de quimioterapias que hacen falta", señaló Nora Martínez.

La mujer, originaria de Reynosa, Tamaulipas, es mamá de Josué Omar, un niño de 11 años de edad quien padece laucemia linfoblástica aguda.

A su hijo, señaló en entrevista para El Horizonte, le detectaron la enfermedad en 2015 y ya se había recuperado, pero en septiembre del año pasado recayó y por falta de medicamentos para las quimioterapias no ha podido ser candidato a un trasplante de médula ósea.

"Nos dicen que no hay medicamentos y es mucha impotencia porque hay muchos niños que fallecen que no tiene la culpa de estar enfermos", dijo Martínez.

La acusación de que los niños que padecen esta enfermedad mueren por falta de medicamentos la secundó Yamileth del Río, cuyo hijo Alexis, murió el pasado 19 de febrero también en la Clínica 25.

La mujer dijo que por lo menos conoce unos 30 niños que están en condición de riesgo de muerte por falta de medicamentos y que sabe que en ese hospital regional hay 400 pacientes sufriendo por el desabasto.

"No estoy peleando porque sé que nada de lo que hagan me va a devolver a mi hijo, yo lo que no quiero es que más niños mueran, porque México tenía un alto porcentaje de sobrevivencia en este tipo de leucemia y ahorita ya con tantas muertes se ha venido para abajo", dijo.

La mujer señaló que su niño, quien padecía el mismo tipo de cáncer que Josué Omar y el 4 de marzo cumpliría 4 años, no pudo vivir más porque desde el año pasado, en el citado hospital, no existían los fármacos necesarios para las quimioterapias.

"A mí hijo lo diagnosticaron en enero del año pasado, yo empecé a batallar con los medicamentos desde junio del año pasado, empezaron a faltar quimioterapias, a veces las podían sustituir con otras, desde ese momento, las cambiaban, las hacían con otro.

"Desde noviembre fue cuando se empezó a sentir más el desabasto porque tardaban demasiado en surtir el medicamento, empezaron a faltar medicamentos de primer nivel, material, las maquinas empezaron a descomponerse, a mi hijo no le dieron la radioterapia porque la maquina estaba descompuesta y tardaron un mes y medio en repararla", comentó Del Río.

NEBULIZACIÓN CON AGUA

La mujer dijo que aparte de vincristina, a ella tampoco le surtieron L-asparaginasa, combivent e incluso paracetamol en jarabe.

Además, señaló que para las nebulizaciones no había medicamento necesario y se tuvo que recurrir a agua.

"A mí hijo lo nebulizaron cuatro días con agua, faltaba combivent, la vitamina k que es para prevenir sangrados.

"No hay ni siquiera ni ventiladores, hay muy poquitos ahí y algunos ya están muy viejos", agregó.

El pasado martes, Del Río protestó en el Congreso del estado, donde dijo que es tanta la falta de medicamentos que a su niño hasta lo llegaron a nebulizar con agua.

INSISTE SEGURO SOCIAL: SÍ HAY MEDICAMENTO

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Nuevo León insistió en que sí hay medicamentos para tratar el cáncer en el hospital regional número 25 de esa institución.

En esa clínica, aseguraron, hay medicamentos oncológicos como vincristina, metotrexato, cardioxan y ciclofosfamida.

"La UMAE 25 no presenta problemas de abasto en dicha materia y está garantizado el tratamiento de quimioterapias de todos sus pacientes.

"Se cuenta con el inventario suficiente de vincristina, metotrexato, ciclofostamida y cardioxan, entre otros, para atender a sus pacientes oncológicos", reiteró ayer el organismo.

De hecho, señalaron que diariamente surten miles de recetas y que tal vez algunas se quedan son la atención y son las que llaman la atención al denunciar públicamente un desabasto.